أعراض نقص فيتامين B12 ومصادره الطبيعية

يوضح الأطباء، أن أهمية فيتامين B12 تتمثل في تكوين خلايا الدم الحمراء وإنتاج الحمض النووي والجزئيات الموجودة داخل الخلايا التي تحمل المعلومات الوراثية.

أعراض نقص فيتامين B12

وأوضحت مدينة الملك فهد الطبية أعراض نقص فيتامين B12 والتي تظهر على هيئة تعب وخمول، غثيان وقيء، مشاكل في الرؤية بالإضافة إلى مشاكل في الأعصاب وفقدان الشهية والشعور بالاكتئاب.

كما بينت فهد الطبية المصادر الطبيعية للحصول على فيتامين B12 والتي تتمثل في:

– الأسماك.

– اللحوم.

– الدواجن.

– منتجات الألبان.

والفئات الأكثر عرضة لنقص فيتامين B12 هم كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض الجهاز الهضمي، والنباتيين لأن الأطعمة النباتية لا تحتوي على فيتامين B12.