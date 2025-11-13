Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎

أعراض نقص فيتامين B12 ومصادره الطبيعية

الخميس ١٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٥٧ مساءً
أعراض نقص فيتامين B12 ومصادره الطبيعية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يوضح الأطباء، أن أهمية فيتامين B12 تتمثل في تكوين خلايا الدم الحمراء وإنتاج الحمض النووي والجزئيات الموجودة داخل الخلايا التي تحمل المعلومات الوراثية.

أعراض نقص فيتامين B12

وأوضحت مدينة الملك فهد الطبية أعراض نقص فيتامين B12 والتي تظهر على هيئة تعب وخمول، غثيان وقيء، مشاكل في الرؤية بالإضافة إلى مشاكل في الأعصاب وفقدان الشهية والشعور بالاكتئاب.

قد يهمّك أيضاً
نقص فيتامين B12 قد يقودك للجنون وفقدان الذاكرة!

نقص فيتامين B12 قد يقودك للجنون وفقدان الذاكرة!

علامة مخيفة لنقص فيتامين B12 احذر منها

علامة مخيفة لنقص فيتامين B12 احذر منها

كما بينت فهد الطبية المصادر الطبيعية للحصول على فيتامين B12 والتي تتمثل في:

– الأسماك.

– اللحوم.

– الدواجن.

– منتجات الألبان.

والفئات الأكثر عرضة لنقص فيتامين B12 هم كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض الجهاز الهضمي، والنباتيين لأن الأطعمة النباتية لا تحتوي على فيتامين B12.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد