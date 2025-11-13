أعراض نقص فيتامين B12 ومصادره الطبيعية

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
يوضح الأطباء، أن أهمية فيتامين B12 تتمثل في تكوين خلايا الدم الحمراء وإنتاج الحمض النووي والجزئيات الموجودة داخل الخلايا التي تحمل المعلومات الوراثية.
وأوضحت مدينة الملك فهد الطبية أعراض نقص فيتامين B12 والتي تظهر على هيئة تعب وخمول، غثيان وقيء، مشاكل في الرؤية بالإضافة إلى مشاكل في الأعصاب وفقدان الشهية والشعور بالاكتئاب.
كما بينت فهد الطبية المصادر الطبيعية للحصول على فيتامين B12 والتي تتمثل في:
– الأسماك.
– اللحوم.
– الدواجن.
– منتجات الألبان.
والفئات الأكثر عرضة لنقص فيتامين B12 هم كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض الجهاز الهضمي، والنباتيين لأن الأطعمة النباتية لا تحتوي على فيتامين B12.
