أكثر من 40 جلسة حوارية وورشة عمل في مؤتمر ومعرض التأمين العالمي

الأحد ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٥ مساءً
أكثر من 40 جلسة حوارية وورشة عمل في مؤتمر ومعرض التأمين العالمي
المواطن - فريق التحرير

تنطلق غدًا في العاصمة الرياض أعمال مؤتمر ومعرض التأمين العالمي (ingate) تحت شعار “خطوة للمستقبل”, الذي تنظمه هيئة التأمين خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الجاري في قاعة ميادين، برعاية معالي وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.

ويفتتح أعمال المؤتمر رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ عبدالعزيز بن حسن البوق، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية وصناع القرار والخبراء والمستثمرين في قطاع التأمين من داخل المملكة وخارجها.

ويقام المؤتمر في إطار دعم التحولات الكبرى التي يشهدها القطاع المالي والتأميني ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ يمثّل منصة عالمية تجمع الجهات التنظيمية وشركات التأمين وإعادة التأمين والمستثمرين وخبراء التقنية والابتكار، لبحث آفاق النمو المستدام وتعزيز التكامل بين الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويتضمن برنامج المؤتمر أكثر من 40 جلسة حوارية وورشة عمل متخصصة، بمشاركة أكثر من 100 متحدث دولي و150 جهة محلية ودولية، إلى جانب معرض مصاحب يقام على مساحة 15 ألف متر مربع، ويتوقّع أن يستقطب أكثر من سبعة آلاف زائر خلال أيامه الثلاثة.

4 محاور رئيسية

ويناقش المؤتمر أربعة محاور رئيسة تشمل: إعادة تصوّر التنظيم الرقابي لتعزيز الثقة كقيمة مالية عالمية جديدة، والتأمين كوجهة استثمارية واعدة من خلال تطوير أدوات التمويل الرأسمالي، والتحول الذكي في التأمين وإعادة ابتكار مستقبل الحماية عبر التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، ومحور “الإنسان والكوكب” الذي يركّز على الاستدامة البشرية والبيئية وتنمية رأس المال البشري وتعزيز الشمول المالي والمهني.

ويأتي تنظيم المؤتمر مع التوجّه الوطني لتسريع تطوير صناعة التأمين في المملكة، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد في التأمين وإعادة التأمين، من خلال دعم الابتكار والاستدامة، وتوسيع الشراكات الاستثمارية، وبناء منظومة تأمينية متكاملة تواكب تطلعات المستقبل.

