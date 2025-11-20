أكثر من 5.4 ملايين معتمر خلال الربع الثاني من 2025

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج إحصاءات العمرة للربع الثاني من عام 2025م، التي أظهرت أن إجمالي عدد المعتمرين من داخل المملكة العربية السعودية والقادمين إليها من خارجها لأداء العمرة بلغ (5.443.393) معتمرًا ومعتمرةً، منهم (3.352.506) معتمرين من الذكور بنسبة (61.6%) و(2.090.887) معتمرة من الإناث بنسبة (38.4%).

وكشفت النشرة أن غير السعوديين الذين أدوا مناسك العمرة خلال هذه الفترة بلغ عددهم (1.0903.274) معتمرًا ومعتمرةً بنسبة (48.4%)، أما عدد المعتمرين القادمين من الخارج فقد بلغ (1.324.418) معتمرًا ومعتمرةً منهم (653.513) معتمرًا من الذكور بنسبة (49.3%)، و(670.905) معتمرات من الإناث بنسبة (50.7%).

وعلى صعيد منافذ القدوم أوضحت الإحصاءات أن (71.6%) من معتمري الخارج قدموا عبر المنافذ الجوية و(28.2%) عبر المنافذ البرية، فيما بلغت نسبة القادمين عبر المنافذ البحرية (0.2%) من الإجمالي.

يذكر أن إحصاءات العمرة تصدر بشكل دوري وتُعد من أبرز الإحصاءات التي توفر بيانات دقيقة عن أعداد المعتمرين والزوَّار من الداخل والخارج وتُستخدم مرجعًا موثوقًا لدعم السياسات والخطط المتعلقة بخدمات العمرة والزيارة في المملكة.