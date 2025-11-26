أمانة الشمالية ترفع جاهزيتها الميدانية استعدادًا للحالة المطرية 

كثّفت أمانة منطقة الحدود الشمالية والبلديات التابعة لها استعداداتها الميدانية لمواجهة الحالة المطرية المتوقعة، من خلال رفع جاهزية المعدات والكوادر الفنية، وتعزيز فرق الطوارئ المتخصصة.

وشملت الاستعدادات معالجة المواقع الحرجة التي تشهد عادة تجمعات للمياه، بهدف ضمان التدخل السريع والفعّال، بما يحد من الآثار السلبية للأمطار ويعزز السلامة العامة.