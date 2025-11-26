Icon

أمانة الشمالية ترفع جاهزيتها الميدانية استعدادًا للحالة المطرية  Icon بدء أعمال السجل العقاري لـ 499 حيًا بمناطق الرياض والقصيم ومكة المكرمة وحائل Icon نظام الرقابة المالية نقلة نوعية ترتكز على أساليب رقابية متقدمة Icon أمطار ورياح شديدة على الباحة حتى المساء  Icon ضبط مخالفين للصيد دون ترخيص في محمية الأمير محمد بن سلمان Icon استدعاء 1006 دراجات أطفال TREK Precaliber لخلل خطير Icon حصاد الذرة في عسير.. مورد زراعي يدعم الأمن الغذائي والتنمية الريفية Icon ضبط 8 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في الرياض Icon أكثر من 13.9 مليون مرة أداء للعمرة خلال جمادى الأولى Icon صرف 255 مليون ريال مستحقات الدفعة الأخيرة لهذا العام لمزارعي القمح المحلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمانة الشمالية ترفع جاهزيتها الميدانية استعدادًا للحالة المطرية 

الأربعاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٠٢ مساءً
أمانة الشمالية ترفع جاهزيتها الميدانية استعدادًا للحالة المطرية 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

كثّفت أمانة منطقة الحدود الشمالية والبلديات التابعة لها استعداداتها الميدانية لمواجهة الحالة المطرية المتوقعة، من خلال رفع جاهزية المعدات والكوادر الفنية، وتعزيز فرق الطوارئ المتخصصة.

وشملت الاستعدادات معالجة المواقع الحرجة التي تشهد عادة تجمعات للمياه، بهدف ضمان التدخل السريع والفعّال، بما يحد من الآثار السلبية للأمطار ويعزز السلامة العامة.

قد يهمّك أيضاً
أمطار على الشمالية من الغد حتى الجمعة المقبلة

أمطار على الشمالية من الغد حتى الجمعة المقبلة

أتربة مثارة ورياح على الشمالية حتى المساء 

أتربة مثارة ورياح على الشمالية حتى المساء 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار على الشمالية من الغد حتى الجمعة المقبلة
السعودية اليوم

أمطار على الشمالية من الغد حتى الجمعة...

السعودية اليوم