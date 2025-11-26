أمانة الشمالية ترفع جاهزيتها الميدانية استعدادًا للحالة المطرية بدء أعمال السجل العقاري لـ 499 حيًا بمناطق الرياض والقصيم ومكة المكرمة وحائل نظام الرقابة المالية نقلة نوعية ترتكز على أساليب رقابية متقدمة أمطار ورياح شديدة على الباحة حتى المساء ضبط مخالفين للصيد دون ترخيص في محمية الأمير محمد بن سلمان استدعاء 1006 دراجات أطفال TREK Precaliber لخلل خطير حصاد الذرة في عسير.. مورد زراعي يدعم الأمن الغذائي والتنمية الريفية ضبط 8 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في الرياض أكثر من 13.9 مليون مرة أداء للعمرة خلال جمادى الأولى صرف 255 مليون ريال مستحقات الدفعة الأخيرة لهذا العام لمزارعي القمح المحلي
كثّفت أمانة منطقة الحدود الشمالية والبلديات التابعة لها استعداداتها الميدانية لمواجهة الحالة المطرية المتوقعة، من خلال رفع جاهزية المعدات والكوادر الفنية، وتعزيز فرق الطوارئ المتخصصة.
وشملت الاستعدادات معالجة المواقع الحرجة التي تشهد عادة تجمعات للمياه، بهدف ضمان التدخل السريع والفعّال، بما يحد من الآثار السلبية للأمطار ويعزز السلامة العامة.