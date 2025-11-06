أمانة القصيم تبدأ إزالة المباني والورش الآيلة للسقوط في بريدة

Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

الخميس ٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت أمانة منطقة القصيم، اليوم الخميس، عن بدء تنفيذ أعمال إزالة المباني والورش الآيلة للسقوط والمهجورة في مدينة بريدة، وذلك بعد إشعار أصحابها سابقًا بضرورة إزالتها أو مراجعة الأمانة لاستكمال الإجراءات، دون استجابة من جانبهم.

إزالة المباني والورش الآيلة للسقوط

وأوضحت الأمانة، عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس: “أن هذه الخطوة تأتي لما تشكله تلك المباني من خطورة على المارة والمجاورين، مؤكدة أن التنفيذ سيتم خلال 30 يومًا من تاريخ الإعلان”.

وأكدت أمانة القصيم، حرصها على تحسين المشهد الحضري وتعزيز سلامة السكان من خلال إزالة العناصر المهجورة أو المتهالكة التي تمثل خطرًا بيئيًا أو أمنيًا داخل المدينة.

