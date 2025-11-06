أمانة القصيم تبدأ إزالة المباني والورش الآيلة للسقوط في بريدة

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
أعلنت أمانة منطقة القصيم، اليوم الخميس، عن بدء تنفيذ أعمال إزالة المباني والورش الآيلة للسقوط والمهجورة في مدينة بريدة، وذلك بعد إشعار أصحابها سابقًا بضرورة إزالتها أو مراجعة الأمانة لاستكمال الإجراءات، دون استجابة من جانبهم.
وأوضحت الأمانة، عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس: “أن هذه الخطوة تأتي لما تشكله تلك المباني من خطورة على المارة والمجاورين، مؤكدة أن التنفيذ سيتم خلال 30 يومًا من تاريخ الإعلان”.
وأكدت أمانة القصيم، حرصها على تحسين المشهد الحضري وتعزيز سلامة السكان من خلال إزالة العناصر المهجورة أو المتهالكة التي تمثل خطرًا بيئيًا أو أمنيًا داخل المدينة.
تعلن #أمانة_منطقة_القصيم عن بدء تنفيذ إزالة المباني والورش الآيلة للسقوط والمهجورة بمدينة #بريدة، والتي تم إشعار أصحابها من قبل الأمانة بإزالتها أو مراجعتها، ولم يتم إنهاؤها، وذلك لما تشكله من خطورة على المارة والمجاورين، على أن يتم التنفيذ خلال (30) يوماً من تاريخ الإعلان. pic.twitter.com/SnWWZsiZHV
— أمانة منطقة القصيم (@Qassimmun) November 6, 2025