أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة خلال شهر أكتوبر 2025م أكثر من ستة آلاف رخصة وتصريح عبر منصة “بلدي”، ضمن جهودها لتطوير الخدمات الرقمية وتيسير إجراءات الأعمال البلدية ومزاولة الأنشطة التجارية، بما يُسهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق مستهدفات جودة الحياة في المنطقة.
وبيّنت أمانة المدينة المنورة أن الإحصاءات الشهرية شملت إصدار 1,004 رخص بناء جديدة، و983 قرارًا مساحيًّا، و5 رخص ترميم مبانٍ، إلى جانب 2,826 شهادة صحية للعاملين في الأنشطة المهنية والخدمية، و1,101 رخصة مهنية، و272 تصريحًا لمزاولة الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة.
وأوضحت أن منصة “بلدي” تمثل واجهة رقمية متكاملة لتقديم الخدمات البلدية إلكترونيًّا، بما يتيح للمستفيدين إنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة، وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة.
وأكدت أمانة المدينة المنورة استمرارها في تطوير خدماتها الإلكترونية وتحسين تجربة المستفيد، دعمًا للتحول الرقمي في القطاع البلدي، وبما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في المدينة المنورة تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.