Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمانة تبوك تستعد لموسم الأمطار بصيانة وتنظيف شبكات تصريف المياه

الأربعاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٤٣ مساءً
أمانة تبوك تستعد لموسم الأمطار بصيانة وتنظيف شبكات تصريف المياه
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تواصل أمانة منطقة تبوك ممثلة في وكالة المشاريع، تنفيذ أعمالها الاستباقية في صيانة وتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار والعبّارات والمناهل في مختلف أحياء المدينة، وذلك ضمن استعدادات موسمية لضمان جاهزية البُنى التحتية خلال موسم الأمطار.

وبيّنت الأمانة أنها نفذت أعمال تنظيف وصيانة لعبّارات ومجاري الأودية وإزالة الرواسب الطينية والحجارة والأخشاب والحشائش المتجمعة داخلها، إضافة إلى تنظيف خطوط تصريف مياه الأمطار بأقطار متعددة، شملت ما يزيد عن 189 ألف متر طولي من أعمال التنظيف باستخدام عربات متحركة وبضغط المياه وفق الاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة، كما تضمنت الجهود صيانة وتنظيف 23 عبّارة صندوقية بأبعاد مختلفة، إلى جانب أعمال تنظيف 3,762 من المناهل والمصائد، إضافة إلى صيانة 23 غرفة تفتيش وتركيب أغطية حديدية ذات مواصفات تحميل ثقيلة وتثبيتها حسب أنظمة السلامة.

قد يهمّك أيضاً
إحباط تهريب 138.475 قرصًا من الإمفيتامين عبر درون في تبوك

إحباط تهريب 138.475 قرصًا من الإمفيتامين عبر درون في تبوك

ضبط مفحط تبوك

ضبط مفحط تبوك

وأكدت الأمانة أن جميع تلك الجهود تُنفَّذ مرتين سنويًا قبل موسم الأمطار وفي منتصفه، مع تدخلات فورية عند الحاجة، بما يعزّز جاهزية شبكات التصريف ويحدّ من تجمعات المياه في الطرق والأحياء، ويدعم جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري في مدينة تبوك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إحباط تهريب 138.475 قرصًا من الإمفيتامين عبر درون في تبوك
السعودية اليوم

إحباط تهريب 138.475 قرصًا من الإمفيتامين عبر...

السعودية اليوم
ضبط مفحط تبوك
السعودية اليوم

ضبط مفحط تبوك

السعودية اليوم