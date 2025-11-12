أمانة تبوك تستعد لموسم الأمطار بصيانة وتنظيف شبكات تصريف المياه

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
تواصل أمانة منطقة تبوك ممثلة في وكالة المشاريع، تنفيذ أعمالها الاستباقية في صيانة وتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار والعبّارات والمناهل في مختلف أحياء المدينة، وذلك ضمن استعدادات موسمية لضمان جاهزية البُنى التحتية خلال موسم الأمطار.
وبيّنت الأمانة أنها نفذت أعمال تنظيف وصيانة لعبّارات ومجاري الأودية وإزالة الرواسب الطينية والحجارة والأخشاب والحشائش المتجمعة داخلها، إضافة إلى تنظيف خطوط تصريف مياه الأمطار بأقطار متعددة، شملت ما يزيد عن 189 ألف متر طولي من أعمال التنظيف باستخدام عربات متحركة وبضغط المياه وفق الاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة، كما تضمنت الجهود صيانة وتنظيف 23 عبّارة صندوقية بأبعاد مختلفة، إلى جانب أعمال تنظيف 3,762 من المناهل والمصائد، إضافة إلى صيانة 23 غرفة تفتيش وتركيب أغطية حديدية ذات مواصفات تحميل ثقيلة وتثبيتها حسب أنظمة السلامة.
وأكدت الأمانة أن جميع تلك الجهود تُنفَّذ مرتين سنويًا قبل موسم الأمطار وفي منتصفه، مع تدخلات فورية عند الحاجة، بما يعزّز جاهزية شبكات التصريف ويحدّ من تجمعات المياه في الطرق والأحياء، ويدعم جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري في مدينة تبوك.