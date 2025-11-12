أمانة تبوك تستعد لموسم الأمطار بصيانة وتنظيف شبكات تصريف المياه

تواصل أمانة منطقة تبوك ممثلة في وكالة المشاريع، تنفيذ أعمالها الاستباقية في صيانة وتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار والعبّارات والمناهل في مختلف أحياء المدينة، وذلك ضمن استعدادات موسمية لضمان جاهزية البُنى التحتية خلال موسم الأمطار.

وبيّنت الأمانة أنها نفذت أعمال تنظيف وصيانة لعبّارات ومجاري الأودية وإزالة الرواسب الطينية والحجارة والأخشاب والحشائش المتجمعة داخلها، إضافة إلى تنظيف خطوط تصريف مياه الأمطار بأقطار متعددة، شملت ما يزيد عن 189 ألف متر طولي من أعمال التنظيف باستخدام عربات متحركة وبضغط المياه وفق الاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة، كما تضمنت الجهود صيانة وتنظيف 23 عبّارة صندوقية بأبعاد مختلفة، إلى جانب أعمال تنظيف 3,762 من المناهل والمصائد، إضافة إلى صيانة 23 غرفة تفتيش وتركيب أغطية حديدية ذات مواصفات تحميل ثقيلة وتثبيتها حسب أنظمة السلامة.

وأكدت الأمانة أن جميع تلك الجهود تُنفَّذ مرتين سنويًا قبل موسم الأمطار وفي منتصفه، مع تدخلات فورية عند الحاجة، بما يعزّز جاهزية شبكات التصريف ويحدّ من تجمعات المياه في الطرق والأحياء، ويدعم جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري في مدينة تبوك.