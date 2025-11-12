أمانة نجران تهيئ المتنزهات والحدائق لاستقبال الزوار

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أعادت أمانة منطقة نجران ممثلة في وكالة خدمات الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة، تأهيل عددٍ من المتنزهات والحدائق بالمنطقة خلال الأيام الستة الماضية.
وعملت الأمانة على تأهيل المسطحات الخضراء بمساحة تقدر بـ(660000) متر مربع، وتقليم وتنسيق وتكريب (5200) شجرة، وزراعة (183) شجرة، و(116010) زهرات، وصيانة الألعاب والملاعب بمساحة تبلغ (190) مترًا مربعًا، و(320) عمود إنارة ديكوريًا، و(20) دورة مياه.
وأكّدت الأمانة تكثيف النظافة العامة في المتنزهات والحدائق، وصيانة المرافق العامة بشكل مستمر، لتكون متنفسًا للأهالي والزوار الذين يتوافدون على المتنزهات والحدائق العامة بالمنطقة.