أمانة نجران تهيئ المتنزهات والحدائق لاستقبال الزوار

أعادت أمانة منطقة نجران ممثلة في وكالة خدمات الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة، تأهيل عددٍ من المتنزهات والحدائق بالمنطقة خلال الأيام الستة الماضية.

وعملت الأمانة على تأهيل المسطحات الخضراء بمساحة تقدر بـ(660000) متر مربع، وتقليم وتنسيق وتكريب (5200) شجرة، وزراعة (183) شجرة، و(116010) زهرات، وصيانة الألعاب والملاعب بمساحة تبلغ (190) مترًا مربعًا، و(320) عمود إنارة ديكوريًا، و(20) دورة مياه.

وأكّدت الأمانة تكثيف النظافة العامة في المتنزهات والحدائق، وصيانة المرافق العامة بشكل مستمر، لتكون متنفسًا للأهالي والزوار الذين يتوافدون على المتنزهات والحدائق العامة بالمنطقة.