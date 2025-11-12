Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمانة نجران تهيئ المتنزهات والحدائق لاستقبال الزوار

الأربعاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٧ مساءً
أمانة نجران تهيئ المتنزهات والحدائق لاستقبال الزوار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعادت أمانة منطقة نجران ممثلة في وكالة خدمات الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة، تأهيل عددٍ من المتنزهات والحدائق بالمنطقة خلال الأيام الستة الماضية.

وعملت الأمانة على تأهيل المسطحات الخضراء بمساحة تقدر بـ(660000) متر مربع، وتقليم وتنسيق وتكريب (5200) شجرة، وزراعة (183) شجرة، و(116010) زهرات، وصيانة الألعاب والملاعب بمساحة تبلغ (190) مترًا مربعًا، و(320) عمود إنارة ديكوريًا، و(20) دورة مياه.

قد يهمّك أيضاً
فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري في شرورة

فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري في شرورة

الحدائق والمتنزهات تتأهب لاستقبال الزوار في نجران

الحدائق والمتنزهات تتأهب لاستقبال الزوار في نجران

وأكّدت الأمانة تكثيف النظافة العامة في المتنزهات والحدائق، وصيانة المرافق العامة بشكل مستمر، لتكون متنفسًا للأهالي والزوار الذين يتوافدون على المتنزهات والحدائق العامة بالمنطقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد