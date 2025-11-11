Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

أمريكا تعلّق العمل بقانون قيصر وتؤكد التزامها بدعم سوريا مستقرة وموحدة

الثلاثاء ١١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٧ صباحاً
أمريكا تعلّق العمل بقانون قيصر وتؤكد التزامها بدعم سوريا مستقرة وموحدة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الخارجية والتجارة والخزانة الأمريكية في بيان مشترك مساء الاثنين، تعليق العمل بقانون “قيصر”، والسماح بنقل معظم السلع أمريكية المنشأ للاستخدام المدني، والبرمجيات والتكنولوجيا، إلى سوريا أو داخلها، دون الحاجة إلى ترخيص.

وقالت الوزارات في بيانها: إن الولايات المتحدة تؤكد التزامها بدعم سوريا مستقرة وموحدة وسلمية، ففي 13 مايو 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا لمنح البلاد فرصة للسلام والازدهار، وفي يونيو أصدر الرئيس الأمريكي الأمر التنفيذي رقم 14312، الذي أزال رسميًا العقوبات الأمريكية، ووجّه الوكالات لاتخاذ تدابير إضافية لتشجيع القطاع الخاص الأمريكي والشركاء الدوليين على إعادة الانخراط في سوريا”.

قد يهمّك أيضاً
 بالأرقام.. ثمن باهظ لتكلفة الأزمة السورية 

 بالأرقام.. ثمن باهظ لتكلفة الأزمة السورية 

أمريكا تفرض عقوبات على 19 فردًا وكيانًا في سوريا بموجب قانون قيصر 

أمريكا تفرض عقوبات على 19 فردًا وكيانًا في سوريا بموجب قانون قيصر 

وأضاف البيان: “إن رفع العديد من العقوبات؛ يهدف إلى دعم جهود سوريا لإعادة بناء اقتصادها وتحقيق الرخاء لجميع مواطنيها، بمن فيهم الأقليات العرقية والدينية، ومكافحة الإرهاب”.

وأكد البيان أن “الولايات المتحدة لم تعد تفرض عقوبات شاملة على سوريا، وتم تعليق قانون قيصر لمدة 180 يومًا، باستثناء المعاملات القابلة للعقوبات مع روسيا وإيران، كما أنها تسمح بنقل معظم السلع أمريكية المنشأ للاستخدام المدني، وكذلك البرمجيات والتكنولوجيا، إلى سوريا أو داخلها دون الحاجة إلى ترخيص”.

وأشار البيان إلى أن العقوبات “لا تزال مفروضة على بشار الأسد ومساعديه، ومنتهكي حقوق الإنسان، ومهربي مخدر الكبتاغون، وغيرهم من الجهات الإقليمية المزعزعة للاستقرار”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد