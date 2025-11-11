أمريكا تعلّق العمل بقانون قيصر وتؤكد التزامها بدعم سوريا مستقرة وموحدة

أعلنت وزارة الخارجية والتجارة والخزانة الأمريكية في بيان مشترك مساء الاثنين، تعليق العمل بقانون “قيصر”، والسماح بنقل معظم السلع أمريكية المنشأ للاستخدام المدني، والبرمجيات والتكنولوجيا، إلى سوريا أو داخلها، دون الحاجة إلى ترخيص.

وقالت الوزارات في بيانها: إن الولايات المتحدة تؤكد التزامها بدعم سوريا مستقرة وموحدة وسلمية، ففي 13 مايو 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا لمنح البلاد فرصة للسلام والازدهار، وفي يونيو أصدر الرئيس الأمريكي الأمر التنفيذي رقم 14312، الذي أزال رسميًا العقوبات الأمريكية، ووجّه الوكالات لاتخاذ تدابير إضافية لتشجيع القطاع الخاص الأمريكي والشركاء الدوليين على إعادة الانخراط في سوريا”.

وأضاف البيان: “إن رفع العديد من العقوبات؛ يهدف إلى دعم جهود سوريا لإعادة بناء اقتصادها وتحقيق الرخاء لجميع مواطنيها، بمن فيهم الأقليات العرقية والدينية، ومكافحة الإرهاب”.

وأكد البيان أن “الولايات المتحدة لم تعد تفرض عقوبات شاملة على سوريا، وتم تعليق قانون قيصر لمدة 180 يومًا، باستثناء المعاملات القابلة للعقوبات مع روسيا وإيران، كما أنها تسمح بنقل معظم السلع أمريكية المنشأ للاستخدام المدني، وكذلك البرمجيات والتكنولوجيا، إلى سوريا أو داخلها دون الحاجة إلى ترخيص”.

وأشار البيان إلى أن العقوبات “لا تزال مفروضة على بشار الأسد ومساعديه، ومنتهكي حقوق الإنسان، ومهربي مخدر الكبتاغون، وغيرهم من الجهات الإقليمية المزعزعة للاستقرار”.