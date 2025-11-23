أمطار على الشمالية من الغد حتى الجمعة المقبلة

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره الصادر اليوم، من حالة مطرية من متوسطة إلى غزيرة -بمشيئة الله تعالى-، مصحوبة بالظواهر الجوية التالية، رياح هابطة وتساقط البرد وجريان السيول على منطقة الحدود الشمالية تشمل مدينة عرعر ومحافظة طريف ورفحاء والعويقيلة.

وبيّن أن الحالة ستبدأ من يوم الثلاثاء المقبل وستستمر -بمشيئة الله- حتى يوم الجمعة القادم.