أمطار على الشمالية من الغد حتى الجمعة المقبلة

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره الصادر اليوم، من حالة مطرية من متوسطة إلى غزيرة -بمشيئة الله تعالى-، مصحوبة بالظواهر الجوية التالية، رياح هابطة وتساقط البرد وجريان السيول على منطقة الحدود الشمالية تشمل مدينة عرعر ومحافظة طريف ورفحاء والعويقيلة.
وبيّن أن الحالة ستبدأ من يوم الثلاثاء المقبل وستستمر -بمشيئة الله- حتى يوم الجمعة القادم.