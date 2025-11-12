أمطار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة حتى المساء 

نبَّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم, من هطول أمطار على محافظات العرضيات والليث وأضم, مصحوبة برياح شديدة السرعة، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية, وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.