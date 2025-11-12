Icon

أمطار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة حتى المساء 

الأربعاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٢ صباحاً
أمطار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة حتى المساء 
المواطن - واس

نبَّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم, من هطول أمطار على محافظات العرضيات والليث وأضم, مصحوبة برياح شديدة السرعة، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية, وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

