أمطار على منطقة جازان حتى الثامنة مساء 

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظات: الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وقال المركز عبر منصة إكس إن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.