مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أمطار على منطقة جازان حتى الثامنة مساء 

الثلاثاء ١٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٢ صباحاً
أمطار على منطقة جازان حتى الثامنة مساء 
المواطن - واس

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظات: الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وقال المركز عبر منصة إكس إن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

