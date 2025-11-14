أمطار غزيرة على منطقة الباحة والمدني يحذر 

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى يوم الاثنين القادم.
وبحسب مركز الأرصاد، تشمل الحالة مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، إضافةً إلى الأجزاء المجاورة لها.
ودعا الدفاع المدني جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلامة، واتّباع تعليمات الجهات المختصة أثناء التقلبات الجوية.