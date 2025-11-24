أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات منطقة الجوف

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره الصادر اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة -بمشيئة الله تعالى- على مدينة سكاكا و3 من محافظات منطقة الجوف يوم غد الثلاثاء، وتوقع المركز في تقريره أن تصاحب الأمطار رياح هابطة قد تصل سرعتها إلى 60كم/ساعة أو أكثر وتساقط البرد وجريان السيول.

وبيّن المركز أن الحالة المطرية تشمل مدينة سكاكا ومحافظات القريات وطبرجل ودومة الجندل.