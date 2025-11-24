Icon

ضبط مخالف لنظام البيئة لنقله حطبًا محليًا في محمية طويق الطبيعية Icon أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات منطقة الجوف Icon جامعة الأمير سلطان تحتفي بتخرج طالبات الدفعة الـ20 لمرحلة البكالوريوس  Icon أمير الشرقية يُدشّن ملتقى ومعرض “راد 2025” Icon “التخصصي” ينجح في زراعة أصغر جهاز منظم لضربات القلب لمولودة تزن 2 كجم Icon ضبط مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في مكة المكرمة Icon اصطدام شاحنة ومركبة في جدة والمرور يباشر Icon البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة.. تجربة إنسانية رائدة صنعتها المملكة Icon ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين Icon طيران ناس يعلن تسيير رحلتين مباشرة أسبوعيًا بين الدمام وطريف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات منطقة الجوف

الإثنين ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٠٥ مساءً
أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات منطقة الجوف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره الصادر اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة -بمشيئة الله تعالى- على مدينة سكاكا و3 من محافظات منطقة الجوف يوم غد الثلاثاء، وتوقع المركز في تقريره أن تصاحب الأمطار رياح هابطة قد تصل سرعتها إلى 60كم/ساعة أو أكثر وتساقط البرد وجريان السيول.

وبيّن المركز أن الحالة المطرية تشمل مدينة سكاكا ومحافظات القريات وطبرجل ودومة الجندل.

قد يهمّك أيضاً
أمطار غزيرة وسيول.. تقلبات جوية بعدة مناطق من الغد حتى الجمعة

أمطار غزيرة وسيول.. تقلبات جوية بعدة مناطق من الغد حتى الجمعة

أمطار وسيول وصواعق على الباحة حتى المساء

أمطار وسيول وصواعق على الباحة حتى المساء

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار وسيول وصواعق على الباحة حتى المساء
السعودية اليوم

أمطار وسيول وصواعق على الباحة حتى المساء

السعودية اليوم
أمطار غزيرة وسيول.. تقلبات جوية بعدة مناطق من الغد حتى الجمعة
أخبار رئيسية

أمطار غزيرة وسيول.. تقلبات جوية بعدة مناطق...

أخبار رئيسية