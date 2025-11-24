ضبط مخالف لنظام البيئة لنقله حطبًا محليًا في محمية طويق الطبيعية أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات منطقة الجوف جامعة الأمير سلطان تحتفي بتخرج طالبات الدفعة الـ20 لمرحلة البكالوريوس أمير الشرقية يُدشّن ملتقى ومعرض “راد 2025” “التخصصي” ينجح في زراعة أصغر جهاز منظم لضربات القلب لمولودة تزن 2 كجم ضبط مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في مكة المكرمة اصطدام شاحنة ومركبة في جدة والمرور يباشر البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة.. تجربة إنسانية رائدة صنعتها المملكة ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين طيران ناس يعلن تسيير رحلتين مباشرة أسبوعيًا بين الدمام وطريف
نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره الصادر اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة -بمشيئة الله تعالى- على مدينة سكاكا و3 من محافظات منطقة الجوف يوم غد الثلاثاء، وتوقع المركز في تقريره أن تصاحب الأمطار رياح هابطة قد تصل سرعتها إلى 60كم/ساعة أو أكثر وتساقط البرد وجريان السيول.
وبيّن المركز أن الحالة المطرية تشمل مدينة سكاكا ومحافظات القريات وطبرجل ودومة الجندل.