أمطار ورياح شديدة على منطقة الباحة حتى المساء 

الأربعاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥١ صباحاً
أمطار ورياح شديدة على منطقة الباحة حتى المساء 
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية.

وبحسب ما ذكر مركز الأرصاد، عبر منصة إكس، تكون الحالة على مدينة الباحة، ومحافظات القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

وقال مركز الأرصاد إن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

