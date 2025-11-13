أمطار ورياح شديدة على منطقة الباحة حتى التاسعة مساء 

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية.

وبحسب مركز الأرصاد، تكون الحالة على مدينة الباحة، ومحافظات القرى، والمندق، بلجرشي، بني حسن، المخواة، قلوة، الحجرة، غامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.