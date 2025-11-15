إبطال قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في ألمانيا

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
نجحت السلطات الألمانية اليوم في تعطيل قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية عُثر عليها في مدينة نورمبرج جنوبي البلاد.
وأفادت سلطات المدينة أن فريقًا مكوّنًا من ثلاثة خبراء تمكن من إبطال مفعول القنبلة خلال نحو ساعة، وبعد نزع فتيلها نُقلت من الموقع، فيما سُمح للسكان بالعودة إلى منازلهم عقب إخلاء المنطقة في وقت سابق كإجراء احترازي.
وكانت القنبلة، التي يبلغ وزنها نحو 450 كيلوغرامًا، اكتُشفت أثناء أعمال بناء في شارع أفيناريوس بحي جروسرويت في نورمبرج.