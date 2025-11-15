إبطال قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في ألمانيا

نجحت السلطات الألمانية اليوم في تعطيل قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية عُثر عليها في مدينة نورمبرج جنوبي البلاد.

وأفادت سلطات المدينة أن فريقًا مكوّنًا من ثلاثة خبراء تمكن من إبطال مفعول القنبلة خلال نحو ساعة، وبعد نزع فتيلها نُقلت من الموقع، فيما سُمح للسكان بالعودة إلى منازلهم عقب إخلاء المنطقة في وقت سابق كإجراء احترازي.

وكانت القنبلة، التي يبلغ وزنها نحو 450 كيلوغرامًا، اكتُشفت أثناء أعمال بناء في شارع أفيناريوس بحي جروسرويت في نورمبرج.