Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
مشاهير

إصابة الفنان أحمد سعد في حادث سير ونقله للمستشفى

السبت ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٢١ مساءً
إصابة الفنان أحمد سعد في حادث سير ونقله للمستشفى
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعرض الفنان المصري أحمد سعد لحادث سير على طريق العين السخنة أثناء عودته من إحياء حفل زفاف بالقاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وأكدت زوجته علياء بسيوني أن سعد كان يقود سيارته بشكل طبيعي دون سرعة زائدة، وأنه يتواجد حالياً في المستشفى برفقة شقيقه الفنان عمرو سعد، وتوقعت أن يغادر المستشفى بعد الاطمئنان الكامل على حالته الصحية.

قد يهمّك أيضاً
حفل ليلة الدموع اليوم وممازحة مضحكة من الفنانين المشاركين

حفل ليلة الدموع اليوم وممازحة مضحكة من الفنانين المشاركين

أحمد سعد ومحمد فؤاد في أمسية مميزة بجدة

أحمد سعد ومحمد فؤاد في أمسية مميزة بجدة

حالة أحمد سعد الصحية

ونشر عمرو سعد منشوراً على “فيسبوك” أعلن فيه عن الحادث، واعتذر عن صعوبة التواصل مع الزملاء والإعلاميين، وشكر الجمهور على اهتمامهم، مؤكداً أن أحمد سعد سيكون بخير.

بدورها، تتابع نقابة المهن الموسيقية عن كثب تطورات الحالة الصحية للفنان، حيث أكد النقيب مصطفى كامل أنه على اتصال مستمر مع شقيقه عمرو سعد.

وأوضح كامل أن الفنان يخضع لفحوص طبية على منطقة الظهر والفقرات نتيجة انفتاح الوسادة الهوائية في السيارة أثناء الحادث، متمنياً له الشفاء العاجل والعودة إلى جمهوره.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد