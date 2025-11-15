إصابة الفنان أحمد سعد في حادث سير ونقله للمستشفى

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
تعرض الفنان المصري أحمد سعد لحادث سير على طريق العين السخنة أثناء عودته من إحياء حفل زفاف بالقاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.
وأكدت زوجته علياء بسيوني أن سعد كان يقود سيارته بشكل طبيعي دون سرعة زائدة، وأنه يتواجد حالياً في المستشفى برفقة شقيقه الفنان عمرو سعد، وتوقعت أن يغادر المستشفى بعد الاطمئنان الكامل على حالته الصحية.
ونشر عمرو سعد منشوراً على “فيسبوك” أعلن فيه عن الحادث، واعتذر عن صعوبة التواصل مع الزملاء والإعلاميين، وشكر الجمهور على اهتمامهم، مؤكداً أن أحمد سعد سيكون بخير.
بدورها، تتابع نقابة المهن الموسيقية عن كثب تطورات الحالة الصحية للفنان، حيث أكد النقيب مصطفى كامل أنه على اتصال مستمر مع شقيقه عمرو سعد.
وأوضح كامل أن الفنان يخضع لفحوص طبية على منطقة الظهر والفقرات نتيجة انفتاح الوسادة الهوائية في السيارة أثناء الحادث، متمنياً له الشفاء العاجل والعودة إلى جمهوره.