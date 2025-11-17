إصابة 6 أشخاص جراء انفجار بمبنى سكني في ألمانيا

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
أصيب ستة أشخاص جراء انفجار أدى إلى حريق في مبنى سكني بمدينة ماينتس بغربي ألمانيا مساء الأحد، وفقًا لما ذكرته السُلطات الألمانية.
وعندما وصلت أطقم الطوارئ، كان جزء من مدخل المبنى قد انهار ووصلت ألسنة اللهب إلى الطابق الأرضي، حسبما ذكرت فرقة الإطفاء، وكان الوصول إلى المبنى ممكنًا في البداية فقط بواسطة سلالم دوارة، وكان هناك اضطرار لاستخدام هذه الطريقة لإنقاذ شخصين.
وأضافت فرقة الإطفاء أن ثلاثة مقيمين آخرين أصيبوا باستنشاق الدخان، بينما أصيب شخص واحد بنوبة قلبية، ونقل جميع المصابين إلى المستشفى.
وتمت السيطرة على الحريق بعد حوالي ساعة واحدة، وانتشر حوالي (110) من أفراد إدارة الإطفاء، وخدمات الطوارئ الطبية، والوكالة الاتحادية للإغاثة التقنية.
ووفقًا لوكالة الإغاثة الاتحادية، فإن المبنى لا يواجه خطر الانهيار، ولكنه أصبح غير صالح للسكن، وفتحت الشرطة تحقيقًا في سبب الانفجار.