إصابة 6 أشخاص جراء انفجار بمبنى سكني في ألمانيا

الإثنين ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٥ صباحاً
إصابة 6 أشخاص جراء انفجار بمبنى سكني في ألمانيا
المواطن - فريق التحرير

أصيب ستة أشخاص جراء انفجار أدى إلى حريق في مبنى سكني بمدينة ماينتس بغربي ألمانيا مساء الأحد، وفقًا لما ذكرته السُلطات الألمانية.

وعندما وصلت أطقم الطوارئ، كان جزء من مدخل المبنى قد انهار ووصلت ألسنة اللهب إلى الطابق الأرضي، حسبما ذكرت فرقة الإطفاء، وكان الوصول إلى المبنى ممكنًا في البداية فقط بواسطة سلالم دوارة، وكان هناك اضطرار لاستخدام هذه الطريقة لإنقاذ شخصين.

وأضافت فرقة الإطفاء أن ثلاثة مقيمين آخرين أصيبوا باستنشاق الدخان، بينما أصيب شخص واحد بنوبة قلبية، ونقل جميع المصابين إلى المستشفى.

وتمت السيطرة على الحريق بعد حوالي ساعة واحدة، وانتشر حوالي (110) من أفراد إدارة الإطفاء، وخدمات الطوارئ الطبية، والوكالة الاتحادية للإغاثة التقنية.

ووفقًا لوكالة الإغاثة الاتحادية، فإن المبنى لا يواجه خطر الانهيار، ولكنه أصبح غير صالح للسكن، وفتحت الشرطة تحقيقًا في سبب الانفجار.

