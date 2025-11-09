Icon

إغلاق محلين مخالفين ومصادرة رتب وشعارات عسكرية بالرياض 

الأحد ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٣ مساءً
إغلاق محلين مخالفين ومصادرة رتب وشعارات عسكرية بالرياض 
المواطن - فريق التحرير

صادرت اللجنة الأمنية لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية بإمارة منطقة الرياض، عددًا من الرتب والشعارات العسكرية المخالفة لأنظمة بيع وخياطة الملابس العسكرية، إلى جانب إغلاق محلين مخالفين لنظام بيع وخياطة الملابس العسكرية.

جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية باستمرار بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

مدني الرياض يكثف جولات السلامة في المباني العالية

مدني الرياض يكثف جولات السلامة في المباني العالية

80 متحدثًا بمؤتمر “MESTRO 2025” يناقشون مستقبل الذكاء الاصطناعي في علاج السرطان بالرياض

80 متحدثًا بمؤتمر “MESTRO 2025” يناقشون مستقبل الذكاء الاصطناعي في علاج السرطان...

يذكر أن الجولة التفتيشية نفذت بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وشرطة منطقة الرياض، وجوازات المنطقة، وأمانة المنطقة، ومكتب العمل بمنطقة الرياض.

