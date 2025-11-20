إنتاج الدجاج اللاحم في المملكة يرتفع إلى 1.3 مليون طن خلال 2024م

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج إحصاءات الثروة الحيوانية لعام 2024م، التي أظهرت ارتفاع إنتاج المملكة من الدجاج اللاحم إلى 1.3 مليون طن محققًا زيادة بنسبة 12.9% مقارنة بعام 2023م، وتصدرت منطقة الرياض قائمة الإنتاج بإجمالي 359.7 ألف طن، تليها منطقة حائل بـ295 ألف طن، ثم منطقة القصيم بـ200 ألف طن.
كما أوضحت النتائج أن إنتاج بيض المائدة تجاوز 8.4 مليارات بيضة بزيادة قدرها 6.4% عن عام 2023م، حيث جاءت منطقة الرياض في المرتبة الأولى بإنتاج بلغ نحو 3.2 مليارات بيضة تلتها منطقة مكة المكرمة بـ1.5 مليار بيضة، ثم المنطقة الشرقية بنحو 1.1 مليار بيضة.
وفيما يتعلق بإنتاج الحليب الخام في مشاريع الأبقار المتخصصة، سجلت الإحصاءات كمية إنتاج بلغت نحو 2.7 مليار لتر خلال عام 2024م بانخفاض نسبته 3.5% مقارنة بعام 2023م، حيث تصدرت منطقة الرياض الإنتاج بكمية بلغت 1.6 مليار لتر تلتها المنطقة الشرقية بـ1.1 مليار لتر، فيما بلغ عدد الأبقار الحلوب في هذه المشاريع نحو 233 ألف رأس.
وأظهرت النتائج أن عدد رؤوس الضأن في المملكة تجاوز 22 مليون رأس خلال عام 2024م بزيادة طفيفة بلغت 0.25% مقارنة بعام 2023م، فيما بلغ عدد رؤوس الماعز نحو 7.3 ملايين رأس بانخفاض نسبته 1%، بينما ارتفع عدد الإبل إلى أكثر من 2.24 مليون رأس بزيادة نسبتها 1%، وتصدرت منطقة الرياض أعداد الإبل بنسبة 29.4% من الإجمالي.
كما بينت الإحصاءات أن قيمة القروض الممنوحة لمشاريع الثروة الحيوانية تجاوزت 2 مليار ريال خلال عام 2024م، حيث استحوذت مشاريع الدجاج البياض على النسبة الأكبر بواقع 31% من إجمالي القروض تليها مشاريع الدجاج اللاحم بنسبة 22%.
يُذكر أن نشرة إحصاءات الثروة الحيوانية تصدر بشكل سنوي وتوفر بيانات حديثة عن أعداد الثروة الحيوانية والدواجن والإنتاج الحيواني والقروض الممنوحة للمشاريع وتُعد مرجعًا مهمًا لدعم السياسات الزراعية والتنموية في المملكة.