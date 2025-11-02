“إنسان” تودع 10 ملايين ريال في حسابات الأسر المستفيدة

أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) نفقات شهر نوفمبر الجاري 2025 في حسابات الأسر المستفيدة من خدماتها البالغ عدد أفرادها (35.805) مستفيدين.

وبلغ الإجمالي (10.741.500) ريال شملت مجالات الإنفاق على المبالغ النقدية والكساء والمواد الغذائية، إضافة إلى إيداع مبلغ (5.370.750) ريالًا للمواد الغذائية، ومبلغ مماثل للنفقات المالية والكساء.

وتحرص الجمعية على توفير احتياجات الأسر المستفيدة مطلع كل شهر من خلال تغذية حسابات الأسر بالمبالغ المخصصة، إضافةً إلى النفقات الموسمية وتقديم حزمة من الأنشطة المتنوعة، والمبادرات والبرامج الهادفة والدورات التأهيلية، وتوفير الممكنات للأبناء لتحسين جودة حياتهم ونقلهم من الاحتياج إلى الإنتاج.