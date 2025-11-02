Icon

إيلون ماسك يخطط لمنافسة ويكيبيديا Icon وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير Icon التعاون يتغلب على القادسية بهدفين في دوري المحترفين Icon غابات المانجروف في رابغ.. رئة طبيعية تعيد التوازن البيئي وتثري التنوع الحيوي Icon إدارات تعليمية تعلن بدء الدوام الشتوي في المدارس.. غدًا Icon وزارة الإعلام تطلق النسخة الثانية من مبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين في المملكة Icon افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا.. أيقونة الألفية الجديدة وحارس كنوز الحضارة Icon التأمينات الاجتماعية توضح خطوات الإبلاغ عن إصابات العمل Icon وظائف شاغرة في شركة الفنار Icon وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى شركة التصنيع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لشهر نوفمبر الجاري

“إنسان” تودع 10 ملايين ريال في حسابات الأسر المستفيدة

الأحد ٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٥٠ مساءً
“إنسان” تودع 10 ملايين ريال في حسابات الأسر المستفيدة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) نفقات شهر نوفمبر الجاري 2025 في حسابات الأسر المستفيدة من خدماتها البالغ عدد أفرادها (35.805) مستفيدين.

وبلغ الإجمالي (10.741.500) ريال شملت مجالات الإنفاق على المبالغ النقدية والكساء والمواد الغذائية، إضافة إلى إيداع مبلغ (5.370.750) ريالًا للمواد الغذائية، ومبلغ مماثل للنفقات المالية والكساء.

قد يهمّك أيضاً
أمير الرياض يرعى حفل الزواج الجماعي الثامن بجمعية إنسان

أمير الرياض يرعى حفل الزواج الجماعي الثامن بجمعية إنسان

جمعية إنسان تزور معرض حرس الحدود للسلامة البحرية بالرياض

جمعية إنسان تزور معرض حرس الحدود للسلامة البحرية بالرياض

وتحرص الجمعية على توفير احتياجات الأسر المستفيدة مطلع كل شهر من خلال تغذية حسابات الأسر بالمبالغ المخصصة، إضافةً إلى النفقات الموسمية وتقديم حزمة من الأنشطة المتنوعة، والمبادرات والبرامج الهادفة والدورات التأهيلية، وتوفير الممكنات للأبناء لتحسين جودة حياتهم ونقلهم من الاحتياج إلى الإنتاج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد