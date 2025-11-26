“إنفاذ” يشرف على 72 مزادًا عقاريًا لبيع 940 أصلًا في مختلف المناطق

أعلن مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) إقامة (72) مزادًا عقاريًا خلال الفترة (1 – 15) ديسمبر المقبل، تشمل بيع (940) أصلًا متنوعًا ما بين عقارات سكنية وتجارية وزراعية، موزعة على مختلف مناطق المملكة.

وجاءت منطقة الرياض في صدارة المناطق بإجمالي (22) مزادًا تعرض (364) أصلًا، فيما جاءت منطقة مكة المكرمة ثانيًا بواقع (11) مزادًا تضم (133) أصلًا، تليها الشرقية بـ(9) مزادات تشمل (97) أصلًا، ثم منطقة القصيم بـ(6) مزادات لبيع (112) أصلًا.

ويقام في المدينة المنورة (5) مزادات لعرض (37) أصلًا، وفي حائل تقام (4) مزادات لعرض (37) أصلًا، ويقام في عسير (3) مزادات لعرض (61) أصلًا، وفي جازان تقام (3) مزادات لعرض (35) أصلًا، ويقام مزادان في كل من الجوف لعرض (11) أصلًا، ونجران لعرض (12) أصلًا، والباحة لعرض (10) أصول، والحدود الشمالية لعرض (27) أصلًا، وأخيرًا يقام مزاد واحد في منطقة تبوك لعرض (4) أصول.

وأكد “إنفاذ” أن جميع تفاصيل المزادات وشروط المشاركة متاحة عبر صفحة المزادات على الموقع الإلكتروني: https://infath.gov.sa/.