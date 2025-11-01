Icon

وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير Icon التعاون يتغلب على القادسية بهدفين في دوري المحترفين Icon غابات المانجروف في رابغ.. رئة طبيعية تعيد التوازن البيئي وتثري التنوع الحيوي Icon إدارات تعليمية تعلن بدء الدوام الشتوي في المدارس.. غدًا Icon وزارة الإعلام تطلق النسخة الثانية من مبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين في المملكة Icon افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا.. أيقونة الألفية الجديدة وحارس كنوز الحضارة Icon التأمينات الاجتماعية توضح خطوات الإبلاغ عن إصابات العمل Icon وظائف شاغرة في شركة الفنار Icon وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى شركة التصنيع Icon ارتفاع عدد ضحايا انزلاق التربة في كينيا إلى 51 قتيلاً ومفقودًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم

إيلون ماسك يخطط لمنافسة ويكيبيديا

السبت ١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٨ مساءً
إيلون ماسك يخطط لمنافسة ويكيبيديا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

 

أكد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أنه يعمل على تطوير موقع منافس لـ”ويكيبيديا” من خلال شركة الذكاء الاصطناعي التي يمتلكها “إكس.أيه.أي”، معلناً عن خطط لإطلاق منصة تسمى “غروكيبيديا”.

قد يهمّك أيضاً
إيلون ماسك يقترب من نصف تريليون دولار.. أغنى رجل في التاريخ

إيلون ماسك يقترب من نصف تريليون دولار.. أغنى رجل في التاريخ

إيلون ماسك يخسر 14 مليار دولار في يوم واحد بسبب السياسة

إيلون ماسك يخسر 14 مليار دولار في يوم واحد بسبب السياسة

وأوضح ماسك، الذي يمتلك منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، إن الخدمة الجديدة سوف تكون “تحسناً هائلاً” عن الموسوعة الإلكترونية القائمة منذ فترة طويلة القائمة على مساعدات من المتطوعين في إدخال المعلومات وتحريرها، ولطالما اتهم الملياردير ويكيبيديا بالانحياز السياسي، حيث زعم أنها تعكس آراء يسارية.

ماسك ينافس ويكيبيديا

وماسك نفسه منحاز بشكل متزايد للمواقف اليمينية، وانتقد ديفيد ساكس، حليف ماسك الذي عينه الرئيس دونالد ترامب مؤخراً مفوضاً للذكاء الاصطناعي في إدارته استخدام محتوى ويكيبيديا لتدريب برامج الذكاء الاصطناعي قبل فترة قصيرة من إعلان ماسك.

ويأتي اسم غروكيبيديا من روبوت الدردشة “غروك” الخاص بشركة إكس.أيه.أي، وهو ما وصفه ماسك بأنه “يسعى للحقيقة إلى أقصى حد.

غير أن جروك أثار جدلاً في الشهور الأخيرة بعدما أدلى بتصريحات معادية للسامية، وهو ما نسبته شركة ماسك إلى عيب في البرمجة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد