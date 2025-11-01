إيلون ماسك يخطط لمنافسة ويكيبيديا

وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير التعاون يتغلب على القادسية بهدفين في دوري المحترفين غابات المانجروف في رابغ.. رئة طبيعية تعيد التوازن البيئي وتثري التنوع الحيوي إدارات تعليمية تعلن بدء الدوام الشتوي في المدارس.. غدًا وزارة الإعلام تطلق النسخة الثانية من مبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين في المملكة افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا.. أيقونة الألفية الجديدة وحارس كنوز الحضارة التأمينات الاجتماعية توضح خطوات الإبلاغ عن إصابات العمل وظائف شاغرة في شركة الفنار وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى شركة التصنيع ارتفاع عدد ضحايا انزلاق التربة في كينيا إلى 51 قتيلاً ومفقودًا
أكد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أنه يعمل على تطوير موقع منافس لـ”ويكيبيديا” من خلال شركة الذكاء الاصطناعي التي يمتلكها “إكس.أيه.أي”، معلناً عن خطط لإطلاق منصة تسمى “غروكيبيديا”.
وأوضح ماسك، الذي يمتلك منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، إن الخدمة الجديدة سوف تكون “تحسناً هائلاً” عن الموسوعة الإلكترونية القائمة منذ فترة طويلة القائمة على مساعدات من المتطوعين في إدخال المعلومات وتحريرها، ولطالما اتهم الملياردير ويكيبيديا بالانحياز السياسي، حيث زعم أنها تعكس آراء يسارية.
وماسك نفسه منحاز بشكل متزايد للمواقف اليمينية، وانتقد ديفيد ساكس، حليف ماسك الذي عينه الرئيس دونالد ترامب مؤخراً مفوضاً للذكاء الاصطناعي في إدارته استخدام محتوى ويكيبيديا لتدريب برامج الذكاء الاصطناعي قبل فترة قصيرة من إعلان ماسك.
ويأتي اسم غروكيبيديا من روبوت الدردشة “غروك” الخاص بشركة إكس.أيه.أي، وهو ما وصفه ماسك بأنه “يسعى للحقيقة إلى أقصى حد.
غير أن جروك أثار جدلاً في الشهور الأخيرة بعدما أدلى بتصريحات معادية للسامية، وهو ما نسبته شركة ماسك إلى عيب في البرمجة.