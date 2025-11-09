Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎

ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث

الأحد ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٨ مساءً
ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث
المواطن - واس

في قفزة علمية تفتح آفاقًا جديدة في عالم الطب والتقنية، ابتكر باحثون من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا أول عدسة قادرة على تغيير شدة إشعاع التيراهرتز ديناميكيًّا، وذلك يسمح بابتكار تقنيات طبية آمنة قادرة على استبدال الأشعة السينية التقليدية.

هذه العدسة المصنوعة من أنابيب الكربون النانوية فائقة الرقة ومرنة، يمكنها التكيف مع تطبيقات مختلفة، ومن ذلك الأنظمة المحمولة، وتتيح هذه العدسة إمكانية تصوير الأورام بدقة عالية، وهو مستوى من الوضوح لم يكن ممكنًا تحقيقه في السابق.

وأوضح علماء المعهد أن موجات التيراهرتز تتمتع بخصائص مميزة في الطيف الكهرومغناطيسي، ويمكنها النفاذ عبر المواد غير المعدنية، دون أن تُلحق ضررًا بالخلايا الحية؛ مما يجعلها أداة واعدة في التشخيص غير الجراحي وتصوير الهياكل الداخلية للجسم.

وقالت كبيرة الباحثين في مركز الفوتونات بالمعهد ماريا بوردانوفا من جهتها: “يُعد نطاق التيراهرتز من أقل المجالات دراسة في الطيف الكهرومغناطيسي، في الأنظمة التقليدية تُستخدم عدسات ثابتة ذات خصائص محددة للشدة والتركيز، أما هدفنا فكان تطوير عدسة يمكن التحكم بها ديناميكيًّا لابتكار بصريات تكيفية مخصصة للتطبيقات الطبية”.

ويأمل العلماء أن يفتح هذا الإنجاز الباب أمام أنظمة تصوير نانوية محمولة، قادرة على اكتشاف الأورام بوضوح غير مسبوق، في وقت يسعى فيه العالم لتصغير الأجهزة وتوسيع قدراتها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد