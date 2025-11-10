Icon

الحدث شكّل منصة علمية رائدة جمعت نخبة من الخبراء

اختتام SAAM 2025 في الرياض بمشاركة أكثر من 3200 طبيب وخبير من مختلف دول العالم

الإثنين ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

اختتمت العاصمة الرياض فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر الأكاديمية العلمية للطب التجميلي (SAAM 2025)، الذي أقيم خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة تجاوزت 3200 طبيب وطبيبة من داخل المملكة ومن أكثر من 20 دولة عربية وأوروبية وآسيوية، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا واليونان وكوريا الجنوبية.

وأوضح الدكتور محمد الخويلد، رئيس المؤتمر، أن الحدث شكّل منصة علمية رائدة جمعت نخبة من الخبراء المحليين والعالميين في مجالات الطب التجميلي والجلدية، لمناقشة أحدث التطورات والممارسات الآمنة في هذا القطاع المتسارع النمو.

وأشار الدكتور الخويلد إلى أن جلسات المؤتمر خرجت بعدد من التوصيات العلمية المهمة، من أبرزها ضرورة الحرص على اختيار الحالات المناسبة لاستخدام محفزات الكولاجين لضمان النتائج المثلى وتقليل المضاعفات، إضافة إلى أهمية اختيار نوع الإكسوزوم المناسب وفقاً للاستخدامات المختلفة، سواء في علاجات الشعر أو البشرة، بناءً على دراسة علمية دقيقة للفروقات بين المنتجات.

عرض مباشر لأول مرة

وشهد المؤتمر هذا العام لأول مرة عرضاً مباشراً لعمليات جراحية حية، إلى جانب عرض تشريحي توضيحي يربط بين مواقع الحقن التشريحية والحقن العملي المباشر، تم بثها من غرف العمليات إلى القاعات العلمية، بهدف تعزيز الفهم الدقيق لطبقات الحقن الصحيحة وتفادي المضاعفات المحتملة، مما أضفى بُعداً علمياً وعملياً مميزاً لتجربة الحضور.

كما ناقش المؤتمر استخدامات الليزر الحديثة في علاج حب الشباب النشط، خاصة للحالات التي لا يمكنها استخدام العلاجات الدوائية عبر الفم، باعتباره خياراً علاجياً واعداً أثبت فعاليته وسلامته في الأبحاث السريرية الحديثة.

وأكد الدكتور الخويلد أن فكرة المؤتمر انطلقت قبل أربع سنوات، وتحولت اليوم إلى أكبر مؤتمر متخصص في الطب التجميلي على مستوى المنطقة، بفضل الجهود العلمية والتنظيمية التي يقف خلفها فريق وطني متميز يضم أكثر من 90 عضواً في اللجان المنظمة إضافة إلى عشرات المتحدثين والخبراء العالميين.

وأضاف: “نفخر بأن نجاح مؤتمر سام يعكس صورة مشرفة للمملكة وقدرتها على تنظيم فعاليات طبية عالمية بمعايير احترافية، ويساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بأن تكون السعودية مركزاً إقليمياً رائداً في جميع المجالات العلمية والطبية.”

واختتم المؤتمر فعالياته بجلسات علمية ثرية شارك فيها نخبة من الخبراء والأطباء، تناولت أحدث الممارسات في مجالات الحقن التجميلي، بمشاركة أطباء الجلدية وجراحة التجميل وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، حيث استعرض المتحدثون أبرز الابتكارات والتقنيات الحديثة في هذه التخصصات.

كما تخلل المؤتمر إقامة ورش عمل تدريبية متخصصة في مجالات الحقن التجميلي والليزر وأجهزة نضارة البشرة، هدفت إلى رفع كفاءة الممارسين الصحيين وتعزيز تبادل الخبرات العلمية والعملية بين المشاركين.

