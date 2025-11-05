ارتفاع أسعار الذهب اليوم 

ارتفعت أسعار الذهب اليوم وسط إقبال على الشراء بعد انخفاض المعدن الأصفر إلى أدنى مستوى في أسبوع تقريبًا من الجلسة السابقة.

أسعار الذهب اليوم

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية (0.8%) إلى (3961.85) دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (0.2%) إلى (3970.10) دولارًا للأوقية.

وسجَّل المعدن الأصفر مستوى قياسيًا مرتفعًا بلغ (4381.21) دولارًا في 20 أكتوبر، فيما كان منخفضًا بنحو (10%) منذ ذلك الحين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية (1.2%) إلى (47.68) دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين (0.1%) إلى (1537.10) دولارًا، وصعد البلاديوم (0.2%) إلى (1394.75) دولارًا.