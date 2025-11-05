ارتفاع أسعار الذهب اليوم 

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
ارتفعت أسعار الذهب اليوم وسط إقبال على الشراء بعد انخفاض المعدن الأصفر إلى أدنى مستوى في أسبوع تقريبًا من الجلسة السابقة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية (0.8%) إلى (3961.85) دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (0.2%) إلى (3970.10) دولارًا للأوقية.
وسجَّل المعدن الأصفر مستوى قياسيًا مرتفعًا بلغ (4381.21) دولارًا في 20 أكتوبر، فيما كان منخفضًا بنحو (10%) منذ ذلك الحين.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية (1.2%) إلى (47.68) دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين (0.1%) إلى (1537.10) دولارًا، وصعد البلاديوم (0.2%) إلى (1394.75) دولارًا.