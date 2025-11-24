Icon

ارتفاع أسعار النفط اليوم

الإثنين ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٢ مساءً
ارتفاع أسعار النفط اليوم
المواطن - واس

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم، مع تزايد ثقة المستثمرين بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار (22) سنتًا، ما نسبته (0.4%)، لتصل إلى (62.78) دولارًا للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة (0.5%)، ما يعادل (31) سنتًا، ليصل إلى (58.37) دولارًا للبرميل.

