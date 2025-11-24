جامعة الباحة تطلق باقة من الخدمات الإلكترونية عبر توكلنا مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة كأس نادي الصقور السعودي 2025 يقيم 6 أشواط للهواة في ثاني أيامه القبض على مواطن لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود بجازان إنذار أحمر.. أمطار غزيرة ورياح وسيول وصواعق على رابغ ضبط 5 مواطنين بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع في القصيم ارتفاع أسعار النفط اليوم إخماد حريق ناقلة وقود بحي الرحمانية في الرياض 3 خطوات للانتقال بين المسارات على الطرق وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم، مع تزايد ثقة المستثمرين بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار (22) سنتًا، ما نسبته (0.4%)، لتصل إلى (62.78) دولارًا للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة (0.5%)، ما يعادل (31) سنتًا، ليصل إلى (58.37) دولارًا للبرميل.