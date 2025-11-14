Icon

ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2%

الجمعة ١٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٥ صباحاً
ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2%
المواطن - واس

ارتفعت أسعار النفط بما يتجاوز (2%) اليوم الجمعة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت (1.34) دولار أو (2.13%) إلى (64.35) دولارًا للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (1.40) دولار أو (2.39%) إلى (60.09) دولارًا للبرميل.

