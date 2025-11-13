ارتفاع أسعار النفط عالمياً

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم، بعد خسائر كبيرة في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار (64) سنتًا، ما نسبته (1%)، لتصل إلى (63.35) دولارًا للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة (1.1%)، ليصل إلى (59.12) دولارًا للبرميل.