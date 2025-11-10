Icon

ارتفاع ضحايا أعمال الشغب في سجن بالإكوادور إلى 31 قتيلًا

الإثنين ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠١ صباحاً
ارتفاع ضحايا أعمال الشغب في سجن بالإكوادور إلى 31 قتيلًا
المواطن - فريق التحرير

أعلنت سلطات الإكوادور مقتل 31 نزيلًا في سجن “ماتشالا” بمقاطعة إل أورو، بعد أعمال شغب اندلعت فجر الأحد، تخللتها اشتباكات وإطلاق نار داخل السجن.

وأوضحت السلطات أن 27 سجينًا قضوا اختناقًا، فيما قُتل أربعة آخرون، وأصيب عشرات النزلاء وعناصر من الشرطة قبل أن تتمكن قوات النخبة من استعادة السيطرة على السجن.

ويُعتقد أن أعمال العنف مرتبطة بخطط لنقل بعض السجناء إلى سجن جديد شديد الحراسة، في وقت تشهد فيه السجون الإكوادورية تكرارًا لأحداث دامية بين عصابات تهريب المخدرات المتنازعة على النفوذ.

