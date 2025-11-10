ارتفاع ضحايا أعمال الشغب في سجن بالإكوادور إلى 31 قتيلًا

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أعلنت سلطات الإكوادور مقتل 31 نزيلًا في سجن “ماتشالا” بمقاطعة إل أورو، بعد أعمال شغب اندلعت فجر الأحد، تخللتها اشتباكات وإطلاق نار داخل السجن.
وأوضحت السلطات أن 27 سجينًا قضوا اختناقًا، فيما قُتل أربعة آخرون، وأصيب عشرات النزلاء وعناصر من الشرطة قبل أن تتمكن قوات النخبة من استعادة السيطرة على السجن.
ويُعتقد أن أعمال العنف مرتبطة بخطط لنقل بعض السجناء إلى سجن جديد شديد الحراسة، في وقت تشهد فيه السجون الإكوادورية تكرارًا لأحداث دامية بين عصابات تهريب المخدرات المتنازعة على النفوذ.