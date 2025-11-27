ارتفاع طفيف في أسعار النفط عند التسوية وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات وظائف هندسية شاغرة بـ شركة بترورابغ وظائف هندسية وإدارية شاغرة في هيئة سدايا وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للموانئ العُلا تستضيف السباق التجريبي لبطولة العالم للقدرة والتحمل 2026 إغلاق 783 ورشة مخالفة و530 مستودعًا في العاصمة المقدسة ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة الرياض تستضيف المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار في المتاحف 329 صقرًا للمُلّاك تخوض منافسات اليوم الخامس في كأس نادي الصقور 2025
ارتفعت أسعار النفط اليوم، بشكل طفيف، في وقت يقيم فيه المستثمرون تأثير محادثات تهدف إلى إنهاء الأزمة في أوكرانيا.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت (21) سنتًا، أو بنسبة (0.2%)، لتصل عند التسوية إلى (63.34) دولارًا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (45) سنتًا، أو بنسبة (0.8%)، لتصل إلى (59.10) دولارًا للبرميل.