ارتفاع طفيف في أسعار النفط عند التسوية

ارتفعت أسعار النفط اليوم، بشكل طفيف، في وقت يقيم فيه المستثمرون تأثير محادثات تهدف إلى إنهاء الأزمة في أوكرانيا.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت (21) سنتًا، أو بنسبة (0.2%)، لتصل عند التسوية إلى (63.34) دولارًا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (45) سنتًا، أو بنسبة (0.8%)، لتصل إلى (59.10) دولارًا للبرميل.