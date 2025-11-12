ازدهار أعداد الصقر الأسحم في محمية شرعان الطبيعية في العلا

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا عن تسجيل أعداد مرتفعة من أزواج الصقر الأسحم (Falco concolor) في محمية شرعان الطبيعية، بما يعكس ثراء التنوع الحيوي في المحمية ودورها المتنامي كبيئة طبيعية آمنة للأنواع النادرة والمهددة بالانقراض.

ويُدرج الصقر الأسحم ضمن فئة الأنواع “المعرّضة للخطر” على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، مع تقدير عالمي يتراوح بين 1,149 و1,597 زوجًا متكاثرًا، كما يُدرج ضمن قائمة الأنواع ذات الأولوية العالية للحفاظ عليها في المملكة العربية السعودية.

وسجّل فريق الحياة الفطرية والبيئة الطبيعية في الهيئة 39 زوجًا متكاثرًا في محمية شرعان، مع تقدير إجمالي يتراوح بين 50 و70 زوجًا متكاثرًا في العُلا، أي ما يعادل نحو 4% من إجمالي أعداد النوع عالميًا، مما يجعل العُلا وشرعان من أهم مواقع تكاثره في المناطق الداخلية على مستوى العالم.

وأظهرت الملاحظات الميدانية أن الصقر الأسحم يختار المنحدرات العالية المحمية من المفترسات الأرضية ويفضّل المناطق الغنية بالنباتات والفرائس، ويُعَد هذا الرصد دليلًا على النجاح المستمر لإستراتيجية الهيئة في استعادة الموائل الطبيعية وكفاءة إدارة محمية شرعان وحمايتها.

ويتميّز الصقر الأسحم بريشه الرمادي اللامع وأجنحته الطويلة وعينيه الصفراء، وهو من الأنواع القليلة التي تبدأ موسم تكاثرها بعد شهر يوليو، وهو تكيف فريد يمكّنه من الاستفادة من موسم هجرة الطيور الصغيرة كمصدر غذائي لفراخه، كما وثقته صور فريق أبحاث الهيئة بقيادة مدير برنامج مراقبة المحميات الطبيعية في الهيئة بوروت روبينيتش.

وبعد مغادرة الفراخ أعشاشها بين منتصف أكتوبر وبداية نوفمبر، تتبع الطيور الصغيرة مسار هجرتها إلى أفريقيا الجنوبية، حيث تعبر قناة موزمبيق إلى مدغشقر لتقضي هناك موسم الشتاء قبل عودتها إلى مناطقها في الشمال.

ويأتي هذا الاكتشاف ضمن البرنامج العلمي الشامل للرصد البيئي والتنوع الحيوي الذي تنفّذه الهيئة في محمية شرعان والمناطق المحمية الأخرى في العُلا، ويشمل المسوحات السكانية والدراسات البيئية ومسوح الكاميرات والأبحاث الخاصة بالأنواع الدالة على صحة النظم البيئية، وتتكامل هذه الجهود مع برامج استعادة الموائل وتقليل التلوث البيئي لضمان توازن واستدامة النظم الطبيعية.

وتُعد محمية شرعان الطبيعية من المواقع المدرجة على القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN Green List)، وتمثل نموذجًا عالميًا في الإدارة المتكاملة للمناطق المحمية. وتزخر المحمية بتضاريسها الخلابة من الجبال والوديان والمناطق المعاد تأهيلها، وتضم أنواعًا متعددة من الوعول النوبية والغزلان الرملية والعربية والذئاب والقطط الرملية والزواحف المهددة بالانقراض وأكثر من 120 نوعًا من الطيور المسجّلة.

وأكدت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا أن ازدهار أعداد الصقر الأسحم يُعد مؤشرًا رئيسيًا على تعافي النظم البيئية في العُلا ونجاح جهودها في استعادة الطبيعة والتنوع الحيوي في محمياتها الطبيعية، مشيرةً إلى استمرارها في إعطاء الأولوية للبحوث العلمية والرصد طويل المدى لضمان حماية هذا الإرث الطبيعي للأجيال القادمة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الاستدامة البيئية.