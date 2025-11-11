استدعاء 3,793 مركبة من طرازي لينكون نافيجيتور وفورد إكسبيديشن

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء (3,793) مركبة من طرازي لينكون Navigator وفورد Expedition من موديلات 2022 إلى 2024.
وقالت التجارة عبر منصة إكس، إن ذلك يأتي بسبب خلل في أنبوب الفرامل الأمامي قد يؤدي إلى تسرب سائل الفرامل نتيجة احتكاكه بأنبوب مخرج فلتر الهواء، مما قد يضعف كفاءة الفرامل ويزيد من خطر وقوع حادث.
ودعت الوزارة المُلاك إلى التحقق من شمول مركباتهم بالاستدعاء عبر الموقع الإلكتروني Recalls.sa، والتواصل مع توكيلات الجزيرة أو شركة محمد يوسف ناغي لإجراء الفحص والإصلاح مجاناً.