استدعاء 3,793 مركبة من طرازي لينكون نافيجيتور وفورد إكسبيديشن

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء (3,793) مركبة من طرازي لينكون Navigator وفورد Expedition من موديلات 2022 إلى 2024.

وقالت التجارة عبر منصة إكس، إن ذلك يأتي بسبب خلل في أنبوب الفرامل الأمامي قد يؤدي إلى تسرب سائل الفرامل نتيجة احتكاكه بأنبوب مخرج فلتر الهواء، مما قد يضعف كفاءة الفرامل ويزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة المُلاك إلى التحقق من شمول مركباتهم بالاستدعاء عبر الموقع الإلكتروني Recalls.sa، والتواصل مع توكيلات الجزيرة أو شركة محمد يوسف ناغي لإجراء الفحص والإصلاح مجاناً.