استقرار أسعار النفط اليوم وبرنت يسجل 63.54 دولارًا للبرميل

استقرت أسعار النفط إلى حد كبير اليوم، بعد أن سجلت عند التسوية في الجلسة السابقة أدنى مستوياتها في أسبوعين، وسط استمرار الضغوط على السوق؛ نتيجة لضعف الطلب، وفائض المعروض العالمي من النفط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بمقدار سنتين، أو 0.03%، إلى 63.54 دولارًا للبرميل، واستقرت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس”، الوسيط الأمريكي، عند 59.60 دولارًا.
وانخفضت أسعار النفط عالميًا للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر الماضي؛ بسبب المخاوف من وجود فائض في المعروض، بعد زيادات الإنتاج من جانب منظمة البلدان المُصِّدرة للبترول وحلفائها.