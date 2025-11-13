استقرار التضخم السنوي في السعودية عند 2.2% خلال أكتوبر

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
سجّلت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، الصادرة اليوم الخميس، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 2.2% خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليواصل معدل التضخم السنوي استقراره عند المستوى ذاته المسجل في سبتمبر 2025.
وأوضحت الهيئة أن الزيادة السنوية في معدل التضخم تعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.5%، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.5%، وأسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.1%.
وجاء صعود قسم السكن والمياه والكهرباء نتيجة الارتفاع الواضح في الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.7%، وهي نفس النسبة المسجلة في الإيجارات الفعلية للمساكن الرئيسية المدفوعة من قبل المستأجرين.
كما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بـ 1.5% متأثرة بزيادة أسعار اللحوم الطازجة أو المبردة أو المجمدة بنسبة 2.5%. وشهدت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة ارتفاعاً بنحو 1.1% مدفوعة بزيادة أسعار خدمات تقديم الأطعمة والمشروبات بنسبة 1.4%.
وسجّل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى ارتفاعاً بنسبة 5.9%، فيما ارتفعت أسعار النقل بنسبة 1.6% نتيجة زيادة أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 7.1%.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في أكتوبر بنسبة 0.3% مقارنة بشهر سبتمبر 2025، مدفوعاً بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.5%، وخاصة ارتفاع أسعار اللحوم الطازجة أو المبردة أو المجمدة بنسبة 0.6%.