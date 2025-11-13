استقرار التضخم السنوي في السعودية عند 2.2% خلال أكتوبر

سجّلت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، الصادرة اليوم الخميس، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 2.2% خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليواصل معدل التضخم السنوي استقراره عند المستوى ذاته المسجل في سبتمبر 2025.

وأوضحت الهيئة أن الزيادة السنوية في معدل التضخم تعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.5%، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.5%، وأسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.1%.

وجاء صعود قسم السكن والمياه والكهرباء نتيجة الارتفاع الواضح في الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.7%، وهي نفس النسبة المسجلة في الإيجارات الفعلية للمساكن الرئيسية المدفوعة من قبل المستأجرين.

ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات

كما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بـ 1.5% متأثرة بزيادة أسعار اللحوم الطازجة أو المبردة أو المجمدة بنسبة 2.5%. وشهدت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة ارتفاعاً بنحو 1.1% مدفوعة بزيادة أسعار خدمات تقديم الأطعمة والمشروبات بنسبة 1.4%.

وسجّل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى ارتفاعاً بنسبة 5.9%، فيما ارتفعت أسعار النقل بنسبة 1.6% نتيجة زيادة أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 7.1%.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في أكتوبر بنسبة 0.3% مقارنة بشهر سبتمبر 2025، مدفوعاً بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.5%، وخاصة ارتفاع أسعار اللحوم الطازجة أو المبردة أو المجمدة بنسبة 0.6%.