الأخضر يبدأ معسكره في الدوحة استعدادًا لكأس العرب 2025

ينتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول صباح اليوم السبت، في مقر إقامتهم بالعاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، والمقرر إقامتها خلال الفترة من الأول حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر المقبل.

وسيلتحق لاعبو فريقي الهلال والاتحاد بالمعسكر غدًا الأحد، عقب فراغهم من المشاركة مع أنديتهم في الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويفتتح الأخضر اليوم السبت، تدريباته بحصة تُقام عند السادسة مساءً، وستكون مغلقة أمام وسائل الإعلام.

وتضم قائمة اللاعبين للمعسكر (23) لاعبًا، هم: نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، راغد نجار، نواف بوشل، محمد سليمان، جهاد ذكري، حسان التمبكتي، عبدالإله العمري، وليد الأحمد، علي مجرشي، محمد أبو الشامات، أيمن يحيى، ناصر الدوسري، عبدالله الخيبري، محمد كنو، مراد الهوساوي، مصعب الجوير، سالم الدوسري، عبدالرحمن العبود، صالح أبو الشامات، عبدالله الحمدان، صالح الشهري، فراس البريكان.

يُذكر أن الأخضر يأتي في المجموعة الثانية ضمن بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، إلى جانب منتخبات المغرب، وعُمان، وجزر القمر.