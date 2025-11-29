الأخضر يبدأ معسكره في الدوحة استعدادًا لكأس العرب 2025 ارتفاع ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سومطرة إلى 248 شخصًا أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق السعودية تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO إقبال لافت على توثيق ملكية الصقور في منافسات كأس نادي الصقور 2025 ترامب يلغي أوامر بايدن التنفيذية الموقعة بـ القلم الآلي تعليم المدينة المنورة يعلن انطلاق دوري المدارس 2025 – 2026 سلمان للإغاثة يوزّع 550 سلة غذائية في محلية بورتسودان بالسودان الملك سلمان وولي العهد يُعزيان الرئيس الصيني توضيح بشأن إيداع مبلغ الدعم السكني
ينتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول صباح اليوم السبت، في مقر إقامتهم بالعاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، والمقرر إقامتها خلال الفترة من الأول حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر المقبل.
وسيلتحق لاعبو فريقي الهلال والاتحاد بالمعسكر غدًا الأحد، عقب فراغهم من المشاركة مع أنديتهم في الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويفتتح الأخضر اليوم السبت، تدريباته بحصة تُقام عند السادسة مساءً، وستكون مغلقة أمام وسائل الإعلام.
وتضم قائمة اللاعبين للمعسكر (23) لاعبًا، هم: نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، راغد نجار، نواف بوشل، محمد سليمان، جهاد ذكري، حسان التمبكتي، عبدالإله العمري، وليد الأحمد، علي مجرشي، محمد أبو الشامات، أيمن يحيى، ناصر الدوسري، عبدالله الخيبري، محمد كنو، مراد الهوساوي، مصعب الجوير، سالم الدوسري، عبدالرحمن العبود، صالح أبو الشامات، عبدالله الحمدان، صالح الشهري، فراس البريكان.
يُذكر أن الأخضر يأتي في المجموعة الثانية ضمن بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، إلى جانب منتخبات المغرب، وعُمان، وجزر القمر.