Icon

الأخضر يدشن تدريباته استعدادًا لبطولة كأس العرب Icon 182 صقرًا يتنافسون في سابع أيام كأس نادي الصقور.. وصقارة سعودية تتصدر أحد أشواطه Icon كدانة تطلق فعالية “تحرّك معنا” لتعزيز أنماط الحياة النشطة Icon اقتران القمر بكوكب زحل يزيّن سماء المملكة Icon وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في معرض الطيران العام 2025 Icon الهلال يفوز على الفتح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك Icon الشتاء يبدأ فلكيًا الاثنين.. وتوقعات بهطول أمطار Icon تضاريس العُلا.. ميزة استثنائية لسباقات القدرة والتحمّل Icon الزواحف تعزز التوازن البيئي شمال السعودية Icon حرس الحدود يحبط تهريب 74 ألف قرص مخدر بجازان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

الأخضر يدشن تدريباته استعدادًا لبطولة كأس العرب

السبت ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢١ مساءً
الأخضر يدشن تدريباته استعدادًا لبطولة كأس العرب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دشَّن المنتخب السعودي اليوم، تدريباته في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، التي تنطلق منافساتها يوم الاثنين القادم وحتى الثامن عشر من ديسمبر المقبل.

وانتظم اللاعبون صباح اليوم في مقر المعسكر، باستثناء لاعبي فريقي الهلال والاتحاد، الذين سيلتحقون بالمعسكر صباح يوم غدٍ الأحد، عقب فراغهم من المشاركة مع أنديتهم في الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

قد يهمّك أيضاً
السعودية تستضيف 4 بطولات عربية بداية من يونيو المقبل

السعودية تستضيف 4 بطولات عربية بداية من يونيو المقبل

سيف الدين الجزيري يتعرض لموقف غريب

سيف الدين الجزيري يتعرض لموقف غريب

وعلى الصعيد الميداني، اكتفى اللاعبون مساء اليوم بحصة استرجاعية في منطقة أسباير باستخدام الدراجات الهوائية.

ويواصل الأخضر يوم غدٍ الأحد تدريباته على ملاعب التدريب في QWSC، في حصة تدريبية ستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد