الأخضر يدشن تدريباته استعدادًا لبطولة كأس العرب

دشَّن المنتخب السعودي اليوم، تدريباته في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، التي تنطلق منافساتها يوم الاثنين القادم وحتى الثامن عشر من ديسمبر المقبل.

وانتظم اللاعبون صباح اليوم في مقر المعسكر، باستثناء لاعبي فريقي الهلال والاتحاد، الذين سيلتحقون بالمعسكر صباح يوم غدٍ الأحد، عقب فراغهم من المشاركة مع أنديتهم في الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وعلى الصعيد الميداني، اكتفى اللاعبون مساء اليوم بحصة استرجاعية في منطقة أسباير باستخدام الدراجات الهوائية.

ويواصل الأخضر يوم غدٍ الأحد تدريباته على ملاعب التدريب في QWSC، في حصة تدريبية ستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.