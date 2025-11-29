الأخضر يدشن تدريباته استعدادًا لبطولة كأس العرب 182 صقرًا يتنافسون في سابع أيام كأس نادي الصقور.. وصقارة سعودية تتصدر أحد أشواطه كدانة تطلق فعالية “تحرّك معنا” لتعزيز أنماط الحياة النشطة اقتران القمر بكوكب زحل يزيّن سماء المملكة وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في معرض الطيران العام 2025 الهلال يفوز على الفتح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك الشتاء يبدأ فلكيًا الاثنين.. وتوقعات بهطول أمطار تضاريس العُلا.. ميزة استثنائية لسباقات القدرة والتحمّل الزواحف تعزز التوازن البيئي شمال السعودية حرس الحدود يحبط تهريب 74 ألف قرص مخدر بجازان
دشَّن المنتخب السعودي اليوم، تدريباته في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، التي تنطلق منافساتها يوم الاثنين القادم وحتى الثامن عشر من ديسمبر المقبل.
وانتظم اللاعبون صباح اليوم في مقر المعسكر، باستثناء لاعبي فريقي الهلال والاتحاد، الذين سيلتحقون بالمعسكر صباح يوم غدٍ الأحد، عقب فراغهم من المشاركة مع أنديتهم في الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.
وعلى الصعيد الميداني، اكتفى اللاعبون مساء اليوم بحصة استرجاعية في منطقة أسباير باستخدام الدراجات الهوائية.
ويواصل الأخضر يوم غدٍ الأحد تدريباته على ملاعب التدريب في QWSC، في حصة تدريبية ستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.