الأخضر يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب الجزائر

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
استأنف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم، برنامجه الإعدادي استعدادًا لمواجهة منتخب الجزائر وديًّا يوم الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن المعسكر الإعدادي المقام في جدة، الذي يأتي في إطار برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025.
واقتصرت حصة اللاعبين على تدريب استرجاعي في النادي الصحي، بينما منح المدير الفني إيرفي رينارد اللاعبين راحة من التدريبات في الفترة المسائية مع إتاحة فترة حرة، على أن يتجدد التجمع مساء اليوم في المعسكر.
وسيُجري المنتخب السعودي حصة تدريبية مغلقة في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم غدٍ على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.