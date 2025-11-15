الأخضر يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب الجزائر

استأنف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم، برنامجه الإعدادي استعدادًا لمواجهة منتخب الجزائر وديًّا يوم الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن المعسكر الإعدادي المقام في جدة، الذي يأتي في إطار برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025.

واقتصرت حصة اللاعبين على تدريب استرجاعي في النادي الصحي، بينما منح المدير الفني إيرفي رينارد اللاعبين راحة من التدريبات في الفترة المسائية مع إتاحة فترة حرة، على أن يتجدد التجمع مساء اليوم في المعسكر.

وسيُجري المنتخب السعودي حصة تدريبية مغلقة في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم غدٍ على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.