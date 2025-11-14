Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الأرصاد: نراقب تطورات الحالة المطرية بتقنيات تغطي أكثر من 90% من مساحة السعودية

الجمعة ١٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣٠ مساءً
الأرصاد: نراقب تطورات الحالة المطرية بتقنيات تغطي أكثر من 90% من مساحة السعودية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

يراقب المركز الوطني للأرصاد تطورات الحالة المطرية وفرص هطول الأمطار والظواهر الجوية المصاحبة، من خلال تقنيات أرصادية تغطي أكثر من 90% من مساحة المملكة المأهولة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين بن محمد القحطاني، أن لدى المركز متابعة آنية مع جميع الجهات العاملة ميدانيًا، باستخدام أفضل الأنظمة وبرامج الإنذار.

قد يهمّك أيضاً
تنبيه من رياح نشطة تحجب الرؤية على القريات وطبرجل

تنبيه من رياح نشطة تحجب الرؤية على القريات وطبرجل

درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة الأعلى بـ39 مئوية والسودة الأدنى

درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة الأعلى بـ39 مئوية والسودة الأدنى

وأفاد أن المركز الوطني للأرصاد أصدر إنذارًا أحمر على محافظة جدة، توقع فيه هطول أمطار غزيرة اليوم مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول، وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية، مشيرًا إلى أن الحالة ستستمر حتى العاشرة مساءً.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد