الأرصاد: نراقب تطورات الحالة المطرية بتقنيات تغطي أكثر من 90% من مساحة السعودية

يراقب المركز الوطني للأرصاد تطورات الحالة المطرية وفرص هطول الأمطار والظواهر الجوية المصاحبة، من خلال تقنيات أرصادية تغطي أكثر من 90% من مساحة المملكة المأهولة.
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين بن محمد القحطاني، أن لدى المركز متابعة آنية مع جميع الجهات العاملة ميدانيًا، باستخدام أفضل الأنظمة وبرامج الإنذار.
وأفاد أن المركز الوطني للأرصاد أصدر إنذارًا أحمر على محافظة جدة، توقع فيه هطول أمطار غزيرة اليوم مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول، وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية، مشيرًا إلى أن الحالة ستستمر حتى العاشرة مساءً.