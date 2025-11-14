Icon

الأرصاد ينبّه: أمطار وسيول وصواعق على منطقة مكة المكرمة حتى الصباح 

الجمعة ١٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٦ مساءً
الأرصاد ينبّه: أمطار وسيول وصواعق على منطقة مكة المكرمة حتى الصباح 
المواطن - فريق التحرير

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وبحسب مركز الأرصاد، تشمل الحالة، محافظة جدة، ورابغ، والكامل، وخليص، والليث (بني يزيد، جذم، يلملم)، وبحرة، وثول، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية.

إنذار أحمر.. أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة مكة المكرمة

أمطار على منطقة مكة المكرمة حتى الـ 11 مساء 

وأشار المركز إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة صباحًا.

ودعا الدفاع المدني جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلامة، واتباع تعليمات الجهات المختصة أثناء التقلبات الجوية.

