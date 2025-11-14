الأرصاد ينبّه: أمطار وسيول وصواعق على منطقة مكة المكرمة حتى الصباح 

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.
وبحسب مركز الأرصاد، تشمل الحالة، محافظة جدة، ورابغ، والكامل، وخليص، والليث (بني يزيد، جذم، يلملم)، وبحرة، وثول، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية.
وأشار المركز إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة صباحًا.
ودعا الدفاع المدني جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلامة، واتباع تعليمات الجهات المختصة أثناء التقلبات الجوية.