الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

الثلاثاء ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٧ مساءً
الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع
المواطن - فريق التحرير

أغلقت الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم على ارتفاع.

وصعد مؤشر (ستوكس 600) الأوروبي بنسبة (0.91) في المئة، ليصل إلى (568.02) نقطة، فيما ارتفع مؤشر (داكس) الألماني بنسبة (0.95) في المئة، ليغلق عند مستوى (23460.08) نقطة.

وحقق مؤشر (كاك 40) الفرنسي مكاسب بنسبة (0.83) في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى (8025.80) نقطة.

