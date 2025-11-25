الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

أغلقت الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم على ارتفاع.

وصعد مؤشر (ستوكس 600) الأوروبي بنسبة (0.91) في المئة، ليصل إلى (568.02) نقطة، فيما ارتفع مؤشر (داكس) الألماني بنسبة (0.95) في المئة، ليغلق عند مستوى (23460.08) نقطة.

وحقق مؤشر (كاك 40) الفرنسي مكاسب بنسبة (0.83) في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى (8025.80) نقطة.