الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

وظائف شاغرة لدى طيران أديل الهلال يدك شباك الشرطة العراقي برباعية كورنيش جدة يحتضن مسيرة ترحيبية لنجوم بطولة العالم للراليات WRC الأمم المتحدة تطلق عملية لانتخاب أمين عام جديد لها وظائف شاغرة بـ شركة النهدي وظائف شاغرة في فروع شركة معادن محافظ الأحساء يزور “معسكر وِرث” ويطلع على البرامج التدريبية العملية والنظرية تركي بن محمد بن فهد يشكر القيادة بعد تحقيق جمعية بناء جائزة الملك خالد للتميز وزارة الداخلية تشارك في معرض الطيران العام 2025 النصر يستهدف حسم التأهل للدور الثاني من دوري أبطال آسيا 2
أغلقت الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم على ارتفاع.
وصعد مؤشر (ستوكس 600) الأوروبي بنسبة (0.91) في المئة، ليصل إلى (568.02) نقطة، فيما ارتفع مؤشر (داكس) الألماني بنسبة (0.95) في المئة، ليغلق عند مستوى (23460.08) نقطة.
وحقق مؤشر (كاك 40) الفرنسي مكاسب بنسبة (0.83) في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى (8025.80) نقطة.