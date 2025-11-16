الأمطار والغيوم تحوّل الباحة إلى لوحة شتوية ساحرة

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
شهدت منطقةُ الباحة اليوم أجواءً ساحرة تزيّنت بغطاءٍ كثيف من الضباب والغيوم، ترافق معها هطولُ أمطارٍ خفيفة إلى متوسطة شملت مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمندق والقرى وبني حسن، وقلوة والمخواة، إضافةً إلى مختلف المتنزهات والحدائق العامة.
وأضفت هذه الأجواء الشتوية على المنطقة لوحةً بديعة، حيث اكتست الجبال والمدرجات الخضراء بحلّةٍ ضبابية زادتها جمالًا، فيما جذبت الأجواء اللطيفة أعدادًا من الأهالي والزوار للخروج إلى المتنزهات والاستمتاع بالطبيعة، وسط انخفاضٍ في درجات الحرارة.
وشملت الأمطار متنزهات رغدان والحسام والخلب وشهبة وغيرها من المواقع السياحية.
من جهتها، دعت الجهات المعنية سائقي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في أوقات الضباب الكثيف، واتباع إرشادات السلامة، فيما تواصل الفرق الميدانية متابعة الحالة المطرية أولًا بأول لضمان سلامة الجميع.