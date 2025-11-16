الأمطار والغيوم تحوّل الباحة إلى لوحة شتوية ساحرة

شهدت منطقةُ الباحة اليوم أجواءً ساحرة تزيّنت بغطاءٍ كثيف من الضباب والغيوم، ترافق معها هطولُ أمطارٍ خفيفة إلى متوسطة شملت مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمندق والقرى وبني حسن، وقلوة والمخواة، إضافةً إلى مختلف المتنزهات والحدائق العامة.

وأضفت هذه الأجواء الشتوية على المنطقة لوحةً بديعة، حيث اكتست الجبال والمدرجات الخضراء بحلّةٍ ضبابية زادتها جمالًا، فيما جذبت الأجواء اللطيفة أعدادًا من الأهالي والزوار للخروج إلى المتنزهات والاستمتاع بالطبيعة، وسط انخفاضٍ في درجات الحرارة.

وشملت الأمطار متنزهات رغدان والحسام والخلب وشهبة وغيرها من المواقع السياحية.

من جهتها، دعت الجهات المعنية سائقي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في أوقات الضباب الكثيف، واتباع إرشادات السلامة، فيما تواصل الفرق الميدانية متابعة الحالة المطرية أولًا بأول لضمان سلامة الجميع.