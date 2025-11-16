Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الأمطار والغيوم تحوّل الباحة إلى لوحة شتوية ساحرة

الأحد ١٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٧ مساءً
الأمطار والغيوم تحوّل الباحة إلى لوحة شتوية ساحرة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

شهدت منطقةُ الباحة اليوم أجواءً ساحرة تزيّنت بغطاءٍ كثيف من الضباب والغيوم، ترافق معها هطولُ أمطارٍ خفيفة إلى متوسطة شملت مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمندق والقرى وبني حسن، وقلوة والمخواة، إضافةً إلى مختلف المتنزهات والحدائق العامة.

وأضفت هذه الأجواء الشتوية على المنطقة لوحةً بديعة، حيث اكتست الجبال والمدرجات الخضراء بحلّةٍ ضبابية زادتها جمالًا، فيما جذبت الأجواء اللطيفة أعدادًا من الأهالي والزوار للخروج إلى المتنزهات والاستمتاع بالطبيعة، وسط انخفاضٍ في درجات الحرارة.

قد يهمّك أيضاً
هطول أمطار الخير على الباحة

هطول أمطار الخير على الباحة

أمطار غزيرة على منطقة الباحة والمدني يحذر 

أمطار غزيرة على منطقة الباحة والمدني يحذر 

وشملت الأمطار متنزهات رغدان والحسام والخلب وشهبة وغيرها من المواقع السياحية.

من جهتها، دعت الجهات المعنية سائقي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في أوقات الضباب الكثيف، واتباع إرشادات السلامة، فيما تواصل الفرق الميدانية متابعة الحالة المطرية أولًا بأول لضمان سلامة الجميع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار ورياح شديدة على منطقة الباحة حتى المساء 
السعودية اليوم

أمطار ورياح شديدة على منطقة الباحة حتى...

السعودية اليوم
أمطار ورياح شديدة على منطقة الباحة حتى التاسعة مساء 
السعودية اليوم

أمطار ورياح شديدة على منطقة الباحة حتى...

السعودية اليوم
هطول أمطار الخير على الباحة
السعودية اليوم

هطول أمطار الخير على الباحة

السعودية اليوم
أمطار غزيرة على منطقة الباحة والمدني يحذر 
السعودية اليوم

أمطار غزيرة على منطقة الباحة والمدني يحذر 

السعودية اليوم