الأهلي يفوز على القادسية بثنائية

تغلّب فريق الأهلي على ضيفه القادسية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات قمة الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين “روشن السعودي”.

وافتتح الأهلي نتيجة المباراة عند الدقيقة (6) عبر اللاعب ويندرسون جالينو، قبل أن يعادل القادسية النتيجة عن طريق اللاعب عبدالله السالم عند الدقيقة (64)، ليعود الأهلي سريعًا ويضيف الهدف الثاني عبر اللاعب فرانك كيسيه عند الدقيقة (66).

كما شهدت المواجهة طرد لاعب الأهلي زياد الجهني عند الدقيقة (48).

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى (19) نقطة في المركز الرابع، فيما بقي رصيد القادسية عند (17) نقطة في المركز الخامس.