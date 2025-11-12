“الإحرام الأبرد”.. ابتكار سعودي مزود بخاصية تبريد عالية الأداء

تستعرض مجموعة الخطوط السعودية في جناحها بمؤتمر ومعرض الحج 2025، المقام تحت شعار “من مكة إلى العالم”، ابتكارًا عالميًا يحمل اسم “الإحرام الأبرد”، ليكون أول إحرام في العالم مزود بخاصية تبريد عالية الأداء.

وقدّم الجناح نموذجًا لتقنية “التبريد الثلاثي” (Triple Chill Effect) الحاصلة على براءة اختراع، التي تتيح للحاج والمعتمر شعورًا فوريًا بالبرودة، من خلال خفض درجة حرارة الجلد إلى درجتين مئويتين, ويعمل القماش المبتكر على امتصاص الرطوبة وتجفيفها بسرعة، مع تعزيز تدفق الهواء لتقليل الإحساس بالحرارة، مما يضفي على الإحرام بعدًا عمليًا يواكب ظروف المشاعر المقدسة.

الإحرام الأبرد ابتكار سعودي

ورغم هذا التطور، حرصت الخطوط السعودية على الحفاظ على الشكل التقليدي للإحرام والتوافق الكامل مع الضوابط الشرعية، ليبقى مظهره محافظًا على رمزيته الدينية مع إضافة بعدٍ تقني يعزز الراحة أثناء أداء المناسك.

وجرى تطوير “الإحرام الأبرد” بالتعاون مع شركاء عالميين، ما يعكس التزام “السعودية” بتقديم حلول مبتكرة تجمع الأصالة والتقنية.

وسيُطرح الإحرام الجديد مبدئيًا للحجاج والعمّار في موسم حج 2025، بإصدارات محدودة تشمل إحرامًا للرجال وعباءة للنساء، على أن يُتاح على نطاق أوسع في المواسم القادمة.

ويجسد “الإحرام الأبرد” خطوة جديدة في مسيرة المملكة نحو تيسير رحلة الإيمان والارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن، ليصبح الابتكار جزءًا من رحلة الراحة التي تبدأ على متن الطائرة وتمتد إلى لحظة الطواف والسعي في أجواء أكثر انتعاشًا وبرودة.