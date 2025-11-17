الإحصاء: 82.4% من الأطفال يسيرون على المسار الصحيح للنمو في المملكة

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج إحصاءات تنمية الطفولة المبكرة ورفاهية الطفل لعام 2025م، التي أظهرت أن 82.4% من الأطفال في الفئة العمرية (24-59 شهرًا) يسيرون على المسار الصحيح في مجالات الصحة، والتعلُّم، والرفاه النفسي والاجتماعي، وفقًا لمؤشر تنمية الطفولة المبكرة (ECDI2030).
وأوضحت النتائج أن نسبة الإناث اللاتي يسرن على المسار الصحيح بلغت 83.2% مقارنةً بـ81.6% من الذكور كما أظهرت أن 90.0% من الأطفال في الفئة العمرية (36-59 شهرًا) يعيشون في بيئة منزلية إيجابية ومحفِّزة للتعلُّم حيث بلغت النسبة لدى الإناث 90.1% مقابل 89.8% للذكور.
وفيما يتعلق بامتلاك كتب الأطفال فقد أظهرت النتائج أن 31.0% من الأطفال دون سن الخامسة يمتلكون كتابًا إلى كتابين، بينما بلغت نسبة من يمتلكون ثلاثة كتب أو أكثر 9.2%، كما بلغت نسبة الأطفال (36-59 شهرًا) الملتحقين ببرنامج تعليمي للطفولة المبكرة 17.3% حيث سجَّلت الإناث نسبة 18.2% مقابل 16.5% للذكور، في حين بلغ معدل المشاركة في التعلُّم المنظَّم للأطفال في عمر خمس سنوات 73.0%، بواقع 74.5% للإناث مقابل 71.5% للذكور.
وأظهرت نتائج المسح أن 35.1% من الأطفال في عمر (5-7 سنوات) يستخدمون الأجهزة التقنية الرقمية لمدة ساعة إلى ساعتين يوميًّا بينما يستخدمها 28.8% لأقل من ساعة يوميًّا.
يذكر أن إحصاءات تنمية الطفولة المبكرة ورفاهية الطفل تستند إلى بيانات مسح صحة المرأة والطفل لعام 2025م والبيانات السجلية لوزارة التعليم للعام الدراسي (2024-2025)، وتُعد من أبرز المؤشرات التي تعكس واقع تنمية الطفولة المبكرة في المملكة وتُستخدم لدعم السياسات الوطنية، وتحسين جودة الحياة للأطفال في مراحلهم الأولى.