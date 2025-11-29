الاتحاد يفوز على الشباب ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك

تأهل فريق الاتحاد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على ضيفه الشباب بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة ضمن مباريات دور ربع النهائي.

وافتتح الشباب التسجيل عبر لاعبه عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقة (14)، قبل أن يدرك الاتحاد التعادل عن طريق محمدو دومبيا في الدقيقة (20)، ثم أضاف كريم بنزيما الهدف الثاني عند الدقيقة (30).

وفي الشوط الثاني، واصل الاتحاد تفوقه، وسجل كريم بنزيما الهدفين الثالث والرابع للفريق عند الدقيقتين (84) و(86)، ليضمن الاتحاد بذلك مقعده في دور نصف النهائي من البطولة.