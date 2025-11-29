ظهور الشوك الروسي في منطقة الحدود الشمالية الاتحاد يفوز على الشباب ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك نجاح إطلاق القمرين الصناعيين السعوديين “روضة سكوب” و”أفق” الجيش السوداني يسيطر على كُرتالا جنوب كردفان الأخضر يدشن تدريباته استعدادًا لبطولة كأس العرب 182 صقرًا يتنافسون في سابع أيام كأس نادي الصقور.. وصقارة سعودية تتصدر أحد أشواطه كدانة تطلق فعالية “تحرّك معنا” لتعزيز أنماط الحياة النشطة اقتران القمر بكوكب زحل يزيّن سماء المملكة وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في معرض الطيران العام 2025 الهلال يفوز على الفتح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك
تأهل فريق الاتحاد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على ضيفه الشباب بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة ضمن مباريات دور ربع النهائي.
وافتتح الشباب التسجيل عبر لاعبه عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقة (14)، قبل أن يدرك الاتحاد التعادل عن طريق محمدو دومبيا في الدقيقة (20)، ثم أضاف كريم بنزيما الهدف الثاني عند الدقيقة (30).
وفي الشوط الثاني، واصل الاتحاد تفوقه، وسجل كريم بنزيما الهدفين الثالث والرابع للفريق عند الدقيقتين (84) و(86)، ليضمن الاتحاد بذلك مقعده في دور نصف النهائي من البطولة.
