Icon

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان Icon ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب Icon تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان Icon أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر Icon إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود Icon برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية  Icon خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو Icon حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لعام 2025

التأمينات الاجتماعية ضمن أفضل 10 جهات حكومية في مؤشر قياس التحول الرقمي

الخميس ٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٢٢ مساءً
التأمينات الاجتماعية ضمن أفضل 10 جهات حكومية في مؤشر قياس التحول الرقمي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حققت التأمينات الاجتماعية إنجازًا رقميًا بحلولها ضمن أفضل 10 جهات حكومية في مؤشر قياس التحول الرقمي 2025، الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية.

وتسلّم الجائزة معالي محافظ التأمينات الاجتماعية الأستاذ عبدالعزيز بن حسن البوق، خلال النسخة الرابعة من “ملتقى الحكومة الرقمية”، تحت شعار “مستقبلنا الآن”، بحضور ومشاركة نخبة واسعة من القيادات والخبراء المحليين والدوليين في مجال التحول الرقمي.

قد يهمّك أيضاً
التأمينات الاجتماعية: تسجيل الأجر ومدد الاشتراك وفقًا لبيانات الموارد البشرية

التأمينات الاجتماعية: تسجيل الأجر ومدد الاشتراك وفقًا لبيانات الموارد البشرية

التأمينات الاجتماعية: إيقاف صرف معاش التقاعد للورثة في هذه الحالة

التأمينات الاجتماعية: إيقاف صرف معاش التقاعد للورثة في هذه الحالة

وحصلت التأمينات الاجتماعية على نسبة تميز بلغت 93.33٪ في مؤشر التحول الرقمي، بفضل تطور بنيتها التحتية الرقمية، التي تقوم على التحول الرقمي الشامل لجميع الخدمات، وتحقيقها 99.86٪ في كفاءة التحول الرقمي، إضافة إلى توسعها في تطوير بيئة مناسبة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويقيس مؤشر قياس التحول الرقمي التزام الجهات الحكومية بالمعايير الأساسية للتحول الرقمي ويساعدها على تشخيص وضعها الراهن ومتابعة رحلتها في التحول الرقمي، وفق أفضل الممارسات والمعايير، وهو ما يسهم في رفع مستوى التزام الجهات الحكومية بمتطلبات التحول الرقمي من خلال التطبيق الأمثل للمعايير الأساسية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

مما يذكر أن التأمينات الاجتماعية تتبنى التحول الرقمي في جميع قطاعاتها؛ لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وإعادة تشكيل تجربة المستفيد، والانتقال إلى مرحلة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، كما تواصل استثمار قدراتها التقنية وكفاءاتها الوطنية لبناء منظومة حماية تأمينية أكثر ابتكارًا وموثوقية، ويرسّخ ريادتها في تقديم خدمات رقمية متكاملة تقوم على الابتكار وكفاءة الأداء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

التأمينات الاجتماعية: إيقاف صرف معاش التقاعد للورثة في هذه الحالة
أخبار رئيسية

التأمينات الاجتماعية: إيقاف صرف معاش التقاعد للورثة...

أخبار رئيسية
التأمينات الاجتماعية: تسجيل الأجر ومدد الاشتراك وفقًا لبيانات الموارد البشرية
أخبار رئيسية

التأمينات الاجتماعية: تسجيل الأجر ومدد الاشتراك وفقًا...

أخبار رئيسية
التأمينات الاجتماعية توضح خطوات الإبلاغ عن إصابات العمل
أخبار رئيسية

التأمينات الاجتماعية توضح خطوات الإبلاغ عن إصابات...

أخبار رئيسية