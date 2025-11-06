التأمينات الاجتماعية ضمن أفضل 10 جهات حكومية في مؤشر قياس التحول الرقمي

حققت التأمينات الاجتماعية إنجازًا رقميًا بحلولها ضمن أفضل 10 جهات حكومية في مؤشر قياس التحول الرقمي 2025، الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية.

وتسلّم الجائزة معالي محافظ التأمينات الاجتماعية الأستاذ عبدالعزيز بن حسن البوق، خلال النسخة الرابعة من “ملتقى الحكومة الرقمية”، تحت شعار “مستقبلنا الآن”، بحضور ومشاركة نخبة واسعة من القيادات والخبراء المحليين والدوليين في مجال التحول الرقمي.

وحصلت التأمينات الاجتماعية على نسبة تميز بلغت 93.33٪ في مؤشر التحول الرقمي، بفضل تطور بنيتها التحتية الرقمية، التي تقوم على التحول الرقمي الشامل لجميع الخدمات، وتحقيقها 99.86٪ في كفاءة التحول الرقمي، إضافة إلى توسعها في تطوير بيئة مناسبة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويقيس مؤشر قياس التحول الرقمي التزام الجهات الحكومية بالمعايير الأساسية للتحول الرقمي ويساعدها على تشخيص وضعها الراهن ومتابعة رحلتها في التحول الرقمي، وفق أفضل الممارسات والمعايير، وهو ما يسهم في رفع مستوى التزام الجهات الحكومية بمتطلبات التحول الرقمي من خلال التطبيق الأمثل للمعايير الأساسية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

مما يذكر أن التأمينات الاجتماعية تتبنى التحول الرقمي في جميع قطاعاتها؛ لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وإعادة تشكيل تجربة المستفيد، والانتقال إلى مرحلة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، كما تواصل استثمار قدراتها التقنية وكفاءاتها الوطنية لبناء منظومة حماية تأمينية أكثر ابتكارًا وموثوقية، ويرسّخ ريادتها في تقديم خدمات رقمية متكاملة تقوم على الابتكار وكفاءة الأداء.