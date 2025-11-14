التأمين: ندرس إلغاء الموافقات الطبية بالكامل

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين، المهندس ناجي بن عبدالله التميمي، عن دراسة متقدمة تعمل عليها الهيئة لإلغاء نظام الموافقات الطبية في التأمين الصحي بشكل كامل، موضحًا أن العديد من المراكز الصحية لا تحتاج أصلًا إلى هذه الموافقات، وأن عدد المستفيدين من التأمين الصحي في المملكة بلغ 14 مليون مستفيد، مع استهداف رفع العدد إلى أكثر من 23 مليونًا بحلول عام 2030.

نمو القطاع

وأوضح التميمي، خلال لقائه في برنامج “MBC في أسبوع”، أن قطاع التأمين يشهد نموًا متسارعًا على مستوى الأنشطة والخدمات، مشيرًا إلى أن مؤتمر ومعرض التأمين العالمي (Ingate)، الذي استضافته المملكة لأول مرة، جمع شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات التقنية المالية والتأمينية والخبراء الدوليين، في حدث عالمي تطمح المملكة لتحويله إلى فعالية سنوية ثابتة.

وأكد التميمي أن القطاع يضم حاليًا نحو 18 ألف موظف، بينما تستهدف الهيئة رفع عدد العاملين إلى 39 ألفًا بحلول 2030، مضيفًا: “نحن نستهدف مضاعفة كل شيء تقريبًا في هذا القطاع”.

وأشار إلى أن التوسع في التأمين الصحي ليشمل أكثر من 23 مليون مستفيد خلال الأعوام المقبلة سيُسهم في دعم كفاءة المنظومة الصحية وتعزيز النمو في القطاع الخاص، باعتباره أحد المحركات الاقتصادية المهمة.

تشجيع اندماج الشركات

وفي ملف الاندماجات، أوضح التميمي أن هيئة التأمين تشجع اندماج الشركات نظرًا لدورها في تعزيز القوة المالية وتحسين استثمار الكفاءات والأنظمة، مع التأكيد على أهمية بقاء عدد مناسب من الشركات المحلية والدولية لضمان خيارات متنوعة للعملاء وفق الأطر النظامية.

وفي ما يتعلق بتأخير صرف التعويضات، أقر التميمي بوجود تأخر لدى بعض الشركات، مرجعًا ذلك جزئيًا إلى ضعف معرفة بعض العملاء بتغطيات وثائقهم. وأشار إلى أن الربط التقني الجديد يمكّن الهيئة من رصد أي مطالبة تتجاوز المدة النظامية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.