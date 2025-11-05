Icon

لوجود خلل في الكاميرا الخلفية

التجارة: استدعاء أكثر من 7 آلاف مركبة “لينكون – فورد”

الأربعاء ٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:١٩ مساءً
التجارة: استدعاء أكثر من 7 آلاف مركبة “لينكون – فورد”
المواطن - فريق التحرير

استدعت وزارة التجارة اليوم (7,393) مركبة (لينكون – فورد) من عدة طرازات لسنة الصنع (2021 إلى 2024) لخلل في الكاميرا الخلفية قد يؤدي إلى توقف عرض الصورة أثناء الرجوع للخلف مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى التواصل مع الوكلاء المحليين للمركبات، شركة توكيلات الجزيرة على الرقم المجاني (8007492222)، وشركة محمد يوسف ناغي على الرقم المجاني (8001240218)، لإجراء الفحص والتحديثات اللازمة مجانًا.

وتدعو “التجارة” مُلاّك المركبات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة http://Recalls.sa.

